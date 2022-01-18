Дорожники хотят изменить правила производства ремонтных работ на автомагистралях

Действующие правила организации движения и установки знаков в местах производства работ регламентированы ГОСТ 58350 2019 года. Компания «Объединенные системы сбора платы» (ОССП, оператор платной трассы М-11) предложила внести правки в документ, аргументировав их необходимость минимизацией угроз для безопасности ремонтников.
Речь, в частности, идет об отмене запрета на использование пластиковых дорожных конусов, которые указывают пути объезда, на автомагистралях и скоростных дорогах при краткосрочных дорожных работах или ремонте в дневное время суток. Сегодня стандарт обязывает применять в этих целях прямоугольные указатели высотой от 1 м на опорах с диагональными полосками. Их называют дорожными пластинами.
«Запрет создал риск для жизни и здоровья дорожных рабочих, задействованных в расстановке средств организации дорожного движения, что повысило вероятность ДТП с пострадавшими в результате наезда на них автомобиля», — пояснил «Ъ» директор ОСCП по эксплуатации дороги М-11 Загид Салехов. Времени на расстановку пластин затрачивается вдвое больше, поясняет Салехов, конусы же можно расставлять на проезжую часть прямо из кузова движущейся машины. Компания предлагает при этом сохранить обязательность пластин на период ночных и длительных (более 14 часов) работ.
Поправки прошли обсуждения в кругу экспертов («Ъ» ознакомился с таблицей замечаний). ГИБДД также предложила в рамках стандарта освободить дорожников от обязанности применять временную дорожную разметку при работах при температуре воздуха ниже 5 градусов либо при большом количестве снега на дороге, ОССП с этим согласилась.
Действующая редакция ГОСТа подготовлена Российским дорожным научно-исследовательским институтом (РосдорНИИ, подчинен Минтрансу). Вчера на запрос «Ъ» в организации не ответили.
Применение дорожных конусов на автомагистралях «неприемлемо», говорится в отзыве на поправки АО «Институт “Стройпроект”»: их видно значительно хуже, чем указатели, из-за меньшей высоты и площади проекции поверхности. «Мы используем конусы с самым высоким уровнем светоотражения, создающим эффект “встречных фар” не хуже, чем дорожные пластины», — заверил «Ъ» Салехов. Сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин обращает внимание на то, что указатели, в отличие от конусов, имеют утяжелители, что не дает им упасть от ветра и создать на дороге аварийную ситуацию.
Дополнительным средством предупреждения водителей (но не основным) в ходе дорожных работ называет конусы глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. В России, считает он, «культура производства дорожных работ пока на довольно низком уровне», поэтому должны быть разработаны принципиально новые правила. «От наездов на людей на проезжей части не спасают даже машины ДПС с включенными проблесковыми маячками, — говорит он. — В январе в Москве, Воронежской области и Башкирии произошло несколько ДТП во время оформления аварий, в которых пострадали инспекторы и их автомобили. О проблеме таких происшествий мы говорим уже не первый год, но решение не найдено».
В ноябре 2020 года, напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин поручал МВД, правительству Москвы и Probok.net проанализировать статистику «повторных» аварий (совершаемых во время оформления других ДТП) и при необходимости скорректировать правила, однако затянувшиеся споры полиции с независимыми экспертами к результату так и не привели.