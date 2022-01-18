Выдано рекордное число карт

Россияне впервые открыли более 2 млн кредитных карт за месяц — в декабре прошлого года банки выдали им 2,1 млн штук, следует из данных ОКБ. Это на 10% больше, чем в ноябре 2021 года и на 60% больше год к году. В целом по итогам 2021 года рост составил 50%, выдано 17,1 млн кредитных карт.
Рекордным в декабре стал и средний лимит по кредитной карте — 87 тыс. руб. против 82,5 тыс. руб. в ноябре и 66,1 тыс. руб. в декабре 2020 года. Уверенный рост лимитов по кредитным картам наблюдается с конца лета 2021 года, до этого на фоне нестабильной экономической и эпидемиологической ситуации банки весьма осторожно относились к карточным клиентам.
Выдача в сегменте кредитных карт демонстрирует рекорды четвертый месяц подряд, отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович, и декабрьские показатели во многом обусловлены влиянием традиционных сезонных факторов — предновогоднего сезона повышенного спроса. Крупные розничные банки активно наращивают присутствие именно в кредитных картах, поскольку для сегмента характерна наибольшая доходность, которая покрывает высокую стоимость риска, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
Участники рынка подчеркивают, что кредитная карта стала привычным инструментом, заемщики, уставшие от экономии, могут «эффективно и без процентов его использовать». Наблюдается восстановительный рост: клиенты адаптировались к жизни в условиях пандемии и перестали откладывать покупки, путешествия и другие задачи, которые поставила на паузу прежняя неопределенность, говорит управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Тем не менее сам банк придерживается взвешенного подхода к оценке рисков и не ожидает ухудшения качества портфеля, даже несмотря на рекордные выдачи, подчеркивает топ-менеджер.
На рост спроса повлияли и повышенные инфляционные ожидания, стимулирующие потребительскую активность, поясняют в ХКФ-банке. В 2022 году, уверен начальник управления кредитных карт ВТБ Тимур Вафин, кредитные карты продолжат пользоваться спросом у населения, общее количество выдач может превысить показатели 2021 года.
Однако именно такой подход населения к использованию кредитных карт и может привести к дефолтам, предостерегают взыскатели. Так, в 2021 году наибольший прирост просроченной задолженности показали именно кредитные карты.
В количественном выражении увеличение числа просроченных долгов составило 25% и достигло 3 млн, приводит данные президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Для сравнения: количество просроченных долгов в сегменте кредитов наличными снизилось на 2%, в ипотеке — на 3%, в сегменте автокредитования рост просрочки не превышал 3%.
«В период пандемии россияне стали воспринимать кредитные карты как способ занять до зарплаты, а не как продукт, позволяющий сэкономить за счет бонусов и кэшбэка. Деньги зачастую направляются на покупки первоочередной необходимости. Все это увеличивает риски выхода в дефолт: доля кредитных карт в цессионном портфеле достигает 30%», — подчеркивает управляющий директор ПКБ Павел Михмель.
Кредитные карты — продукты с самым высоким риском в линейке, которую предлагают банки, и сложная экономическая ситуация, стагнация доходов будут усугублять ситуацию с просрочкой, предостерегают взыскатели. Устанавливая лимит, поясняет Мехтиев, банк оценивает платежеспособность на текущий момент, однако в условиях нестабильности ситуация может быстро меняться и «вчера платежеспособный клиент, сегодня уже входит в зону риска».
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