Цена нефти Brent превысила $87 впервые с 2014 года

К 5:51 мск Brent торговалась на уровне $87,29 за баррель (+1,4%). Стоимость WTI с поставкой в феврале к 5:56 мск достигла $84,94 (+1,3%).
Накануне, 17 января, немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщило, что США и Евросоюз отказались рассматривать возможность отключения России от системы международных платежей SWIFT в качестве санкционной меры из-за возможной эскалации на Украине. Позже в Вашингтоне заявили, что не исключают возможность отключения российских банков от SWIFT.