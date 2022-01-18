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06:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Цена нефти Brent превысила $87 впервые с 2014 года

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $87 за баррель. В последний раз Brent была на этой отметке в октябре 2014 года.

Источник: AP 2021

К 5:51 мск Brent торговалась на уровне $87,29 за баррель (+1,4%). Стоимость WTI с поставкой в феврале к 5:56 мск достигла $84,94 (+1,3%).

Накануне, 17 января, немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщило, что США и Евросоюз отказались рассматривать возможность отключения России от системы международных платежей SWIFT в качестве санкционной меры из-за возможной эскалации на Украине. Позже в Вашингтоне заявили, что не исключают возможность отключения российских банков от SWIFT.

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