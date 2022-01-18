Россияне потратили более 64 млрд руб. на лекарства от COVID-19

Россияне в 2021 году, по данным единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», потратили более 64 млрд руб. на лекарства против коронавируса, сообщили РБК в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Больше всего граждане истратили на противовирусный препарат умифеновир (16,8 млрд руб.), иммуномодулятор интерферон-альфа-2b (7,2 млрд руб.), средство для лечения COVID-19 фавипиравир (2,9 млрд руб.), антибиотик дексаметазон (1 млрд руб.), а также метилпреднизолон (0,8 млрд руб.).
Наибольшие расходы понесли москвичи и жители Московской области (по 5 млрд руб.), а также Краснодарского края (3 млрд руб.).
Всего в стране было продано 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19.
В декабре Минздрав выпустил новые временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В новую версию включили данные об омикрон-штамме. Для лечения COVID-19 в стационарных условиях также впервые рекомендован новый российский препарат «МИР 19». Его зарегистрировали в том же месяце. Лекарство разработано Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и предназначено для профилактики и лечения COVID-19. Это спрей для носа или жидкость для ингаляций.