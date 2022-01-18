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07:23 (мск), источник: РБК

Россияне потратили более 64 млрд руб. на лекарства от COVID-19

Больше всего граждане израсходовали на противовирусный препарат умифеновир — 16,8 млрд руб. Наибольшие траты понесли москвичи и жители Московской области — по 5 млрд руб., а также Краснодарского края — 3 млрд руб.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне в 2021 году, по данным единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», потратили более 64 млрд руб. на лекарства против коронавируса, сообщили РБК в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Больше всего граждане истратили на противовирусный препарат умифеновир (16,8 млрд руб.), иммуномодулятор интерферон-альфа-2b (7,2 млрд руб.), средство для лечения COVID-19 фавипиравир (2,9 млрд руб.), антибиотик дексаметазон (1 млрд руб.), а также метилпреднизолон (0,8 млрд руб.).

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Наибольшие расходы понесли москвичи и жители Московской области (по 5 млрд руб.), а также Краснодарского края (3 млрд руб.).

Всего в стране было продано 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19.

В декабре Минздрав выпустил новые временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В новую версию включили данные об омикрон-штамме. Для лечения COVID-19 в стационарных условиях также впервые рекомендован новый российский препарат «МИР 19». Его зарегистрировали в том же месяце. Лекарство разработано Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и предназначено для профилактики и лечения COVID-19. Это спрей для носа или жидкость для ингаляций.

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