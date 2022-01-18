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10:31 (мск), источник: © РИА Новости

Россияне стали резко скупать турецкую недвижимость

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В прошлом году россияне купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов — это на 75 процентов выше показателя 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.

Источник: © РИА Новости

«Россияне сохранили третье место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране», — отмечает издание. Больше сделок совершают только граждане Ирака и Ирана — 10 и 8,7 тысячи объектов соответственно.

По словам директора по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергея Волченкова, россияне воспользовались значительным ослаблением турецкой лиры в конце прошлого года. Их наибольшая активность на рынке пришлась на ноябрь и декабрь. Выбор Турции эксперт связал с ее туристической привлекательностью, а кроме того, там действует программа получения инвестиционного гражданства.

Основными регионами покупки жилья стали курортные Анталья и Алания, набирает популярность и Мерсин.

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