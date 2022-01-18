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11:38 (мск), источник: © РИА Новости

Цена нефти марки Brent превысила 88 долларов за баррель

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 14 октября 2014 года превысила 88 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Источник: © РИА Новости

По состоянию на 10:46 мск цена мартовских фьючерсов североморской нефти росла на 1,86% — до 88,06 доллара за баррель, WTI — на 2,15%, до 85,09 доллара.

Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.

Brent от TradingView

В четверг ожидается статистика по недельным запасам нефти в США. За неделю по 7 января коммерческие запасы в стране упали до минимума с октября 2018 года.

Помимо этого, росту цен способствуют новости из ОАЭ, которые создают напряженность на нефтяном рынке. Накануне в Абу-Даби произошла серия взрывов, причиной которых, по версии местной полиции, стало попадание беспилотников. В частности, возле складов с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. Другой взрыв спровоцировал небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта столицы. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов.

По прогнозу аналитиков Goldman Sachs, которых цитирует газета Wall Street Journal, в 2023 году цены на нефть марки Brent могут составить в среднем 105 долларов за баррель.

Аналитики считают, что более высокие цены необходимы для баланса нефтяного рынка.

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