Blizzard уволила 37 сотрудников из-за скандала с домогательствами

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Blizzard должна была опубликовать отчет о дисциплинарных санкциях еще до новогодних праздников, однако генеральный директор Боб Котик решил повременить с публикацией, так как это могло плохо сказаться на репутации компании. В разговоре с некоторыми из коллег он заявил, что публикация этих цифр может создать впечатление, что дела с неподобающим поведением и притеснениями женщин в компании гораздо хуже, чем было известно до этого.
Источники издания утверждают, что в отчете, собранном в рамках внутреннего расследования Blizzard, говорится о 700 сообщениях сотрудников о неподобающем поведении и других нарушениях (часть сообщений дублируется). Однако представительница компании Хилейн Класки опровергла эту информацию, заявив, что по итогам проверки были уволены 37 сотрудников, а еще 44 понесли дисциплинарное наказание. Она также опровергла информацию о нежелании господина Котика публиковать этот отчет.
В июле прошлого года после сообщений СМИ о жалобах сотрудников Activision Blizzard на вредоносную корпоративную культуру штат Калифорния подал иск к компании и обвинил ее в нарушении равенства зарплат и возможностей для мужчин и женщин. Отдельные иски подали инвесторы компании. В сентябре сотрудники компании подали жалобу в Национальное управление по трудовым отношениям США: по сообщению объединения сотрудников A Better ABK, жалоба касается практики принудительного разрешения конфликтов через арбитраж. В конце сентября собственное расследование против компании начала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
В итоге Activision заключила соглашение с комиссией США по соблюдению равноправия при трудоустройстве, в рамках которого игровая компания выделит на компенсации пострадавшим от дискриминации и сексуальных домогательств $18 млн. Кроме того, в числе уволенных сотрудников оказался и президент компании Аллен Брэк, чье место заняли сразу два новых руководителя — Джен Онил и Майк Ибарра. Кроме того, сам Боб Котик заявлял в ноябре, что готов рассмотреть возможность своего ухода, если все вопросы, связанные со скандалом, не удастся «быстро» разрешить.