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17:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский фондовый рынок рекордно рухнул

Основные индексы на российском фондовом рынке рекордно обрушились во время торгов во вторник, 18 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

ЦБ: $ 76.3347   +0.29 € 87.0216   +0.16 ММВБ: $ 76.7575   +0.67 € 87.0950   +0.26
Источник: AP 2021

Индекс Мосбиржи снижался почти на 5,5 процента и обвалился ниже 3400 пунктов — впервые с марта прошлого года. Индекс РТС терял почти 6 процентов и упал ниже 1400 пунктов — минимум почти за год. Доллар на пике поднимался до 76,7 рубля, евро — до 87,41 рубля, но вскоре котировки слегка снизились.

Доллар от TradingView

Одновременно многолетний рекорд побила цена на нефть. В ходе торгов Brent стоила 88,03 за баррель — впервые с октября 2014 года.

Российский фондовый рынок рекордно просел в пятницу, 14 января, — основные индексы опустились до минимума с весны 2020 года. Снижение идет на фоне обострения геополитической ситуации.

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