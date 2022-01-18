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21:51 (мск), источник: РБК

Во Всемирном банке заявили об угрозе дефолтов бедных стран из-за пандемии

Неразвитые государства все больше и больше берут в долг, чтобы справиться с последствиями пандемии, кроме того, возобновляются замороженные выплаты по старым займам. В итоге в 2022 году их выплаты вырастут на 45%

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Источник: AP 2021

В 2022 году беднейшие страны мира столкнутся с резким увеличением выплат по долгам, а экономики некоторых из них окажутся под угрозой дефолта, пишет Financial Times со ссылкой на данные Всемирного банка.

74 государства с низким уровнем доходов должны будут выплатить около $35 млрд, что на 45% больше, чем в прошлом году.

Одной из наиболее уязвимых стран является Шри-Ланка, агентство S&P на прошлой неделе предупредило о ее возможном дефолте. В зоне риска также Гана, Сальвадор и Тунис, отмечает газета со ссылкой на прогнозы инвесторов.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил о росте риска беспорядочных дефолтов, если инвесторы попытаются извлечь из развивающихся экономик свои финансы. «Страны сталкиваются с возобновлением выплат по долгам как раз в то время, когда у них нет ресурсов для этого», — предупредил он. После начала пандемии выплаты по долгам были приостановлены.

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Увеличение долговой нагрузки происходит, поскольку развивающиеся страны наращивают объем долгов, чтобы справиться с последствиями пандемии, параллельно растет стоимость рефинансирования существующих задолженностей, а выплаты по прошлым долгам после заморозки возобновляются, отмечает газета.

На прошлой неделе Всемирный банк в своем прогнозе предупредил, что около 60% стран с низкими доходами либо уже нуждаются в реструктуризации долгов, либо рискуют столкнуться с такой необходимостью.

Организация обратилась к странам G20, в первую очередь к Китаю, который является крупнейшим кредитором, и частному сектору, попросив нарастить усилия по облегчению долгового бремени развивающихся стран.

В отчете Всемирного банка указано, что темпы закредитованности в странах с формирующимися рынками и экономиками росли самыми быстрыми за последние три десятилетия темпами.

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