Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Госдума перечислила льготы, о которых россияне могли не знать Об этом говорится в публикации на странице палаты в соцсети «ВКонтакте»
Фоторепортажи
18Казахстан после погромов
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
05:09 (мск), источник: Life.ru

Цена нефти марки Brent превысила $89 за баррель впервые с октября 2014 года

Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,73% и достигла $89,02. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 04:48 мск.

Источник: AP 2021

В последний раз нефть Brent стоила больше 89 долларов за баррель в октябре 2014 года. Нефть марки WTI прибавила 1,65%, достигнув $88,95 за баррель.

В последние дни нефть дорожает до рекордных за семь лет показателей. Так, накануне цена барреля впервые с 2014 года поднялась до 87, а затем и 88 долларов. Как писал ранее Лайф, западные журналисты считают, что рост стоимости нефти связан с усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, в частности c атакой беспилотников хуситов на Абу-Даби, а также с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма ковида на спрос.

Brent от TradingView
 Почему шуточные ролики с Путиным "рвут" "Тикток" и собирают миллионы просм
3 больных места космической стратегии НАТО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь