Эксперты назвали отрасли с самым сильным ростом числа банкротств

По итогам 2021 года количество корпоративных банкротств в России оказалось всего на 3,4% выше, чем в 2020 году, когда для пострадавших от коронакризиса компаний действовал правительственный мораторий на внешние банкротства (инициированные кредиторами), оценил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По сравнению с допандемическим 2019 годом в разряд банкротов перешло на 16% меньше компаний, следует из их оценок. Ранее рост банкротств в 2021 году на уровне 3,9% оценивал «Федресурс», ведущий Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Относительно низкую интенсивность банкротств в прошлом году аналитики ЦМАКП связали с «мощнейшим ростом доходов компаний». По экономике в целом бизнес только за первые девять месяцев прошлого года заработал в 2,8 раза больше, чем в тот же период 2020 года, и на 58% больше уровня за девять месяцев 2019 года, говорится в исследовании со ссылкой на данные Росстата. В январе-октябре чистая прибыль российских компаний (сальдо прибылей и убытков) увеличилась в 2,6 раза к тому же периоду 2020 года, до 22,4 трлн руб., следует из официальной статистики.
В каких отраслях число банкротов выросло
Если в целом по экономике рост числа корпоративных банкротств в 2021 году оказался незначительным, то в отдельных отраслях увеличение юрлиц-банкротов оказалось весьма существенным, отмечает ЦМАКП. Совокупное количество банкротств среди юрлиц в 2021 году увеличилось в следующих отраслях:
- в сфере транспорта — на 18%;
- в машиностроительном комплексе — на 12,7%;
- в строительстве — на 9,5%;
- в обрабатывающей промышленности — на 5,8%.
Ниже средних показателей рост банкротов оказался в электроэнергетике (на 2,6%) и торговле (1%).
В секторе же коммерческих услуг, сельском хозяйстве и пищевой промышленности число банкротов, напротив, сократилось — соответственно, на 1,4%, 3,5% и 8,5% к 2020 году.
В числе лидеров по росту количества банкротств в 2021 году оказались отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, пояснил РБК руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. «Для транспорта вводились ограничения на перевозки. Это ударило в частности по локальным таксомоторным паркам, междугородним перевозкам. Машиностроение и строительство оказались среди первых пострадавших от роста цен на рынках, при том, что спрос на их продукцию не был разогретым. Ситуация в строительстве отличалась по регионам (в том числе в зависимости от спроса на жилье по программе льготной ипотеки), но все же от роста цен на металлы и стройматериалы пострадали многие компании», — отметил он.
Почему отмена моратория не вызвала массовые банкротства
Антикризисный мораторий на банкротства, введенный в апреле 2020 года и продлившийся до января 2021-го, сократил число корпоративных банкротств на 20% по сравнению с 2019-м, сообщал в январе прошлого года «Федресурс». Однако эксперты опасались компенсаторной волны банкротств в 2021 году, которую мораторий мог лишь отсрочить. В 2021 году может сформироваться более устойчивая и продолжительная тенденция к росту числа ликвидированных предприятий, как это происходило в 2008—2009 годах, предупреждали экономисты Банка России.
Однако активного роста числа банкротств в условиях отмены моратория не произошло, констатируют в ЦМАКП. Аналитики выделяют три причины, почему предбанкротным компаниям из пострадавших отраслей удалось удержаться на плаву:
- сработал механизм судебной отсрочки, который правительство предусмотрело для плавного выхода из моратория. Он позволял компаниям из наиболее пострадавших отраслей в случае существенного падения выручки утвердить план реструктуризации долгов в суде на несколько лет, даже если им не удалось договориться с кредиторами;
- поскольку доля удовлетворенных требований кредиторов в России низка, в условиях коронакризисного шока кредиторы и должники под мораторием могли идти на компромисс и урегулировать споры в досудебном порядке;
- волну банкротств позволил сдержать весь комплекс антикризисных мер, принятых правительством в 2020 году.
О том, что опасения об отложенном негативном эффекте моратория не подтвердились, говорит и динамика сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд о признании должника банкротом в первые месяцы после снятия моратория: чрезмерно активных действий кредиторов по использованию процедуры банкротства не было зафиксировано, указывают в ЦМАКП.
Кроме того, в России есть тренд на сокращение числа коммерческих организаций, обращает внимание директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Поэтому технически наблюдаемое снижение числа банкротств на самом деле могло бы происходить и просто в силу общего тренда на сокращение юрлиц, говорит он. «Интенсивность ухода компаний в 2019 году была, по-видимому, на локальном максимуме — коэффициент официальной ликвидации компаний (относительный показатель на 1000 существующих организаций) превышал показатели 2018-го и 2020 годов на 15−20% при примерно неизменном коэффициенте рождаемости организаций», — сказал Куликов. То есть не исключено, что в смысле ликвидации 2019 год был аномальным на фоне 2020 и 2021 годов.
Кроме того, число банкротств — запаздывающий показатель общего состояния экономики, указывает экономист. След пандемии, возможно, еще в полной мере не реализовался в цифрах. «Из-за законодательных изменений, наличия мер поддержки и фонового процесса созидательного разрушения интенсивность банкротств — достаточно “зашумленный” показатель среднего кредитного качества компаний», — заключил он.
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