Российский рынок акций продолжил падение второй день подряд

Российский рынок акций продолжил падение на утренних торгах, рублевый индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 9:29 мск потерял 2,25%, упав до 3254,08 пункта, следует из данных биржи.
К 9:44 индекс отыгрался и составляет 3278,27 пункта (-1,52%).
Индекс РТС, который накануне опустился на 7,29%, достигнув 1367,45 пункта, в среду к 10:15 вырос на 0,62%, до 1375,62 пункта.
Доллар торгуется на уровне 77,01 рубля (+0,1), евро — 87,30 рубля (+0,2).
Во вторник, 18 января, российский фондовый рынок пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года, потеряв весь рост прошлого года — более 15%. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 6,5%, достигнув 3328,94 пункта, а индекс РТС — на 7,29%, до 1367,45 пункта. Минимальное значение основного для российского фондового рынка индекса Мосбиржи составило 3297,12 пункта.
Падение рынка началось 13 января, после заявлений российских властей по итогам переговоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва признала их неудачными. Запад отказал стране в праве решать вопрос членства Украины в альянсе. После неудавшихся переговоров Россия запросила письменный ответ на свои предложения.