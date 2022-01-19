В Кремле назвали уровень инфляции неприемлемым

«Давят внешние факторы, внутренние факторы, прежде всего, инфляционные, которые, конечно, привели инфляцию к тому уровню, который у нас есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым. Поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и возвращение инфляции к целевым показателям», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, существуют ли какие-то «красные линии» в экономике РФ, например, какое падение рубля будет неприемлемым для Кремля или какой уровень инфляции.
Рубль то же самое. Рубль — это валюта и может быть волатильность, тоже могут быть негативные факторы, которые оказывают влияние, но в этом как раз и заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа перечисленных мной правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности.