Суд арестовал активы «Русагро» и ее акционеров Мошковича и Басова на 22 млрд рублей

«Волжский терминал» ранее был в составе масложирового холдинга «Солнечные продукты» (входил в ГК «Букет» Владислава Бурова). «Волжскому терминалу» принадлежат маслоэкстракционный завод, речной терминал и элеватор. Он производит более 760 т масла в сутки, сказано на сайте компании. Права требования Россельхозбанка к «Солнечным продуктам» на сумму 34,7 млрд руб. несколько лет назад приобрело «Русагро». После этого началось банкротство активов холдинга.
«Волжский терминал» был признан судом несостоятельным в июле 2019 г. В рамках процедуры банкротства «Русагро» в 2021 г. выкупило его имущественный комплекс за 11,5 млрд руб. Но конкурсный управляющий «Волжского терминала» Иван Басков и еще один кредитор компании — «Синко трейд» (входит в группу «Синко») — обратились в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности ее контролирующих лиц. В материалах суда сказано, что оно рассматривается в отношении Мошковича, Басова и самого «Русагро».
Задолженность компании перед «Синко трейд» составляет более 200 млн руб. по договору поставки подсолнечника, уточняет исполнительный директор ГК «Синко» Сергей Садиванкин. По его словам, без ареста денежных средств и имущества вернуть долг не получается: «Русагро» как залоговый кредитор получает до 80% от продажи имущества, а остальное уходит на оплату текущих расходов процедуры банкротства. Пока компания получила только 11 млн руб. Обеспечительные меры должны гарантировать покрытие оставшейся части долга за счет лиц, контролирующих должника, объясняет он. По словам Садиванкина, компания удовлетворена решением суда и надеется, что это позволит получить свои средства.
Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие деятельности контролирующего должника лица, то законом предусмотрен исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов за счет привлечения такого лица к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, говорится в решении суда. Определение может быть обжаловано.
Представитель «Русагро» на вопросы «Ведомостей» не ответил. Басов сказал «Ведомостям», что считает арест необоснованным и уверен, что его в скором времени отменят.
«Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов. Помимо масложирового бизнеса он занимается также и производством сахара, свинины, растениеводством. Мошковичу принадлежит 57% холдинга, Басову — 8%.
Еще один крупный акционер — брат губернатора Московской области Максим Воробьев. Его фонд Amereus Group приобрел 6,1% ходе вторичного публичного размещения (SPO) глобальных депозитарных расписок (GDR) материнской компании группы в сентябре прошлого года. В итоге его доля выросла до 10,1%. Почему к нему не подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, Садиванкин не пояснил.
В недавнем интервью «Ведомостям» Басов говорил, что «Русагро» уже выкупило все интересующие активы «Солнечных продуктов», в том числе «Волжский терминал», и работает на них на правах собственника. В результате сделки компания стала крупнейшим в России производителем сырого подсолнечного масла, вторым крупнейшим производителем промышленных жиров и улучшила свои позиции на рынке майонеза, говорил Басов. «Из сегмента второстепенной значимости масложировой сегмент “Русагро” стал крупнейшим по выручке — она составила в прошлом году 76 млрд руб. Это в 4 раза больше, чем в 2017 г., когда в составе группы еще не было никаких активов “Солнечных продуктов”, — объяснял он. В структуре выручки в прошлом году его доля составила 44%. А по итогам девяти месяцев 2021 г. она увеличилась до 57%. Сам Басов с 1 января 2022 г. не работает в “Русагро”, его преемником стал Тимур Липатов, ранее возглавлявший “Силовые машины”.
Попытки добиться ареста имущества — стандартная практика при спорах о субсидиарной ответственности, говорит адвокат бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Смысл этой меры в том, чтобы препятствовать выводу активов. Но необходимо доказать, что есть такой риск. В противном случае этот арест легко будет оспорить.