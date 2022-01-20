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08:11 (мск), источник: © РИА Новости

Банкир спрогнозировал почти полное исчезновение пластиковых карт в России

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках россиян в этом году достигнет равновесия, а в ближайшие несколько лет физические аналоги платежных носителей перестанут пользоваться популярностью, сообщил РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Источник: AP 2021

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — поделился мнением эксперт.

По его прогнозу, через несколько лет не более 15 процентов клиентов захотят продолжать пользоваться физической банковской платежной картой, что обусловлено не удобством осуществления операций, а восприятием пластиковых кредиток в качестве «красивого аксессуара».

В онлайн будет все больше уходить и самый объемный из всех видов кредитов — ипотека, рассуждает Спиваков.

Он пояснил, что сейчас главное препятствие для перехода на полностью удаленные ипотечные сделки — необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов кредитных организаций, а также при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи.

При этом, добавил Спиваков, 50−70 процентов застройщиков в Москве и Московской области уже готовы к проведению удаленных сделок, сопоставимая картина отмечается и на рынке Санкт-Петербурга, в то время как региональные застройщики не торопятся переходить в онлайн.

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