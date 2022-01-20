Общественная палата предложит обнулить ставку по ипотеке для многодетных

Общественная палата разработала предложения по поддержке семей с детьми на основе результатов опроса родителей, который прошел при помощи ВЦИОМ во всех регионах России. В опросе приняли участие 10 000 респондентов.
Зампредседателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова рассказала изданию, что в ближайшее время предложения направят вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Также для улучшения жилищных условий семей предлагается бесплатно предоставлять жилье в собственность семьям с пятью и более детьми — такое предложение поддержали 42% респондентов. 40% опрошенных выступили за единовременные выплаты на покупку квартиры или дома для семей с детьми-инвалидами.
Кроме того, если говорить о жилье, то почти треть семей готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры.
Юлия Зимовазампредседателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Такую меру можно реализовать совместно с муниципалитетами или с Домом.рф, отметила она.
Также Общественная палата предложила выплачивать пособия на каждого ребенка младше 18 лет в многодетных семьях, пособия на няню, ввести льготы на обучение и покупку билетов для детей из многодетных семей и ввести доплаты к пенсии многодетных родителей.
По льготной ипотечной программе «Молодая семья» россияне могут получить от государства субсидию в 30−35% стоимости жилья в новостройке, если супруги моложе 35 лет, а своего жилья нет либо оно не соответствует нормативам. По программе «Семейная ипотека» при рождении ребенка в период с 2018 по 2022 г. можно взять льготный кредит на покупку жилья под 6%. Также семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 г., могут получить 450 000 ₽ на погашение части ипотечного кредита.