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09:32 (мск), источник: Ведомости

Общественная палата предложит обнулить ставку по ипотеке для многодетных

Общественная палата предложила снизить ставку по ипотеке или жилищному кредиту для многодетных семей до 0% годовых, такую меру поддержали 60% российских родителей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ОП.

Общественная палата разработала предложения по поддержке семей с детьми на основе результатов опроса родителей, который прошел при помощи ВЦИОМ во всех регионах России. В опросе приняли участие 10 000 респондентов.

Зампредседателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова рассказала изданию, что в ближайшее время предложения направят вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Также для улучшения жилищных условий семей предлагается бесплатно предоставлять жилье в собственность семьям с пятью и более детьми — такое предложение поддержали 42% респондентов. 40% опрошенных выступили за единовременные выплаты на покупку квартиры или дома для семей с детьми-инвалидами.

Кроме того, если говорить о жилье, то почти треть семей готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры.
Юлия Зимова
зампредседателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

Такую меру можно реализовать совместно с муниципалитетами или с Домом.рф, отметила она.

Также Общественная палата предложила выплачивать пособия на каждого ребенка младше 18 лет в многодетных семьях, пособия на няню, ввести льготы на обучение и покупку билетов для детей из многодетных семей и ввести доплаты к пенсии многодетных родителей.

По льготной ипотечной программе «Молодая семья» россияне могут получить от государства субсидию в 30−35% стоимости жилья в новостройке, если супруги моложе 35 лет, а своего жилья нет либо оно не соответствует нормативам. По программе «Семейная ипотека» при рождении ребенка в период с 2018 по 2022 г. можно взять льготный кредит на покупку жилья под 6%. Также семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 г., могут получить 450 000 ₽ на погашение части ипотечного кредита.

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