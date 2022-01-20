15:21 (мск), источник: Ведомости
ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России
Их использование в качестве средства платежа может привести к утрате суверенитета рубля.
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Банк России представил рынку «оптимальную стратегию регулирования» криптовалют: регулятор планирует запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами на территории России. Об этом говорится в докладе Банка России «Криптовалюты: тренды, риски, меры».
Так как криптобиржи не регистрируются в России (крупнейшая биржа Binance зарегистрирована на Каймановых островах), ЦБ планирует проводить совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что на позицию регулятора полностью запретить криптовалюту в России повлияла Федеральная служба безопасности (ФСБ), объяснив этом тем, что платежи в криптовалюте используются для финансирования оппозиции и СМИ-иноагентов.
Нужны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиатные деньги. Также должен быть определен уполномоченный орган (органы), на которого возложат обязанности по реализации этих мер.
Сейчас законом о «Цифровых финансовых активах» купля-продажа криптовалюты легализована, но использовать ее в качестве платежного средства внутри страны запрещено. В докладе ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежа за товары, работы и услуги, которые продаются и покупаются российскими компаниями и гражданами.
Банк России предлагает на законодательном уровне запретить финансовым организациям вкладывать средства в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты. Также предлагается запретить использовать российских финансовых посредников и инфраструктуру финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой (приобретение, осуществление платежей и переводов, отчуждение криптовалют) и для способствования осуществлению таких операций, в том числе оказывать услуги по хранению или содействию принятия рисков через деривативы.
ЦБ осознает, что его предложения запретить криптовалюты могут вызвать риск регуляторного арбитража — перетока операций в юрисдикции с более лояльным регуляторным режимом. Поэтому ЦБ будет работать в этом направлении как с национальными регуляторами, так и с международными организациями в целях гармонизации подходов. Кроме того, Банк России собирается выработать согласованную позицию в отношении регулирования криптовалют в рамках ЕАЭС для исключения рисков регуляторного арбитража в регионе, учитывая, что ряд стран (в частности, Казахстан и Белоруссия) являются активными участниками глобального криптовалютного рынка.
Ежегодный объем операций российских граждан с криптовалютой, по данным ЦБ, составляет примерно $5 млрд: россияне являются одними из наиболее активных участников данного рынка. Для сравнения, в 2021 г. частные инвесторы вложили в российские ценные бумаги на Московской бирже 1,35 трлн руб. или около $17,6 млрд.
В докладе ЦБ выделяет три основные угрозы в связи с распространением криптовалют в России: угроза для благосостояния граждан, для финансовой стабильности и расширение нелегальной деятельности. Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков, отмечает ЦБ.
Риски криптовалют для частных инвесторов связаны с возможностью полной потери вложений, а рост рынка криптовалют во многом отражает формирование на нем пузыря.
Лица, которые стали инвесторами давно, продают криптовалюту по высокой цене и фактически делают это за счет новых участников. Рано или поздно такая пирамида может обрушиться, а ее участники потеряют свои средства. К тому же, отмечают в ЦБ, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены.
Еще одним потенциальным риском для инвесторов является растущий интерес кибермошенников к криптовалюте. Согласно отчету компании CipherTrace, специализирующейся в области кибербезопасности, за 2019 г. мошенники украли криптовалюты на $4,52 млрд, что на 160% больше, чем в 2018 г. ($1,74 млрд). Наибольший объем всей капитализации криптовалют приходится на биткойн (около $1 трлн или 38%), следом за ним идет Ethereum (около $450 млрд, 19%). На рынке стейблкойнов доминирует Tether с объемом капитализации $78 млрд.
Потенциальное использование криптовалют в качестве средства платежа за товары и услуги создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты, считают в ЦБ.
Также из-за перетока капитала из традиционной финансовой системы на криптовалютный рынок существует риск снижения объемов финансирования реального сектора экономики. Отток средств из традиционных ценных бумаг (акций, облигаций) в криптовалюты приведет к падению капитализации российского фондового рынка и ограничит возможности эмитентов по привлечению инвестиций. Это негативно отразится на развитии экономики, снизит потенциальные темпы роста доходов граждан и увеличит безработицу, предупреждает ЦБ.
С точки зрения платежного баланса массовая покупка населением криптовалюты означает отток капитала из страны и ослабление курса рубля.
Отдельной угрозой является анонимный характер криптовалюты, что массово используется для проведения платежей в рамках преступной деятельности — отмывание доходов, полученных преступным путем, наркоторговля, финансирование терроризма, незаконная продажа оружия, нелегальный вывод средств за рубеж, вымогательство, коррупция
В декабре 2021 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что финансовая система страны не должна использоваться для сделок с криптовалютами. В августе того же года тогда еще первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле. Он пояснил, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае их кражи государство не сможет помочь. Он также позднее отмечал, что участники российской банковской системы начнут тормозить платежи людей в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты.
Глобальный подход к регулированию криптовалют пока окончательно не сформирован, во многих странах деятельность по обращению криптовалют находится в «серой» зоне, отмечает ЦБ. Но ряд стран уже ввел запрет на использование криптовалют (прежде всего, Китай) или планирует ввести такой запрет (например, Индия). Некоторые страны (Китай, Иран) установили также запрет на осуществление майнинга. В ряде стран разрешена работа криптовалютных бирж, но к ним ужесточаются требования в части соответствия антиотмывочного законодательства.
В Белоруссии легализован с 2017 г. майнинг, блокчейн, деятельность бирж криптовалют и прочие операции с криптовалютами. Гражданам Белоруссии разрешено самостоятельно владеть криптовалютами, добывать их, менять, покупать и продавать за белорусские рубли и валюту, а также дарить и завещать. Причем ни одно из этих действий не будет считаться предпринимательством, а значит, его не нужно декларировать.
В сентябре минувшего года Сальвадор официально признал биткойн как платежное средство наравне с долларом США. В апреле 2017 г. в Японии биткойн и прочие криптовалюты признали официальным средством платежа. В Канаде биткойн, как и другие активы, не является средством платежа, но разрешается проводить расчеты за товары и услуги в криптовалютах. В Швеции криптовалюты являются платежным средством, хотя юридического статуса у них нет. Доход от продажи активов и майнинга облагают налогом на прибыль.