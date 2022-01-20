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17:25 (мск), источник: Life.ru

В Банке России объяснили, смогут ли россияне владеть криптовалютами

Ответственность за операции с цифровыми валютами обсуждается, предположительно, будут введены штрафы, уточнили в ЦБ.

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Источник: Reuters

Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что регулятор не предлагает запретить гражданам владеть криптовалютами.

«Мы обращаем внимание, что не предлагаем внести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан», — сообщила она в ходе брифинга.

Данилова также добавила, что регулятор обращает внимание на существующие риски мошенничества и сложность отстаивания своих прав при приобретении криптовалюты на иностранных криптобиржах.

Как уточнили в Центробанке, ответственность за операции с криптовалютами обсуждается, предположительно, будут введены штрафы. Процесс корректировки законодательства для регулирования криптовалют начнётся в ближайшие месяцы, добавили в ЦБ.

Ранее Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России.

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