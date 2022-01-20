17:25 (мск), источник: Life.ru
В Банке России объяснили, смогут ли россияне владеть криптовалютами
Ответственность за операции с цифровыми валютами обсуждается, предположительно, будут введены штрафы, уточнили в ЦБ.
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Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что регулятор не предлагает запретить гражданам владеть криптовалютами.
Данилова также добавила, что регулятор обращает внимание на существующие риски мошенничества и сложность отстаивания своих прав при приобретении криптовалюты на иностранных криптобиржах.
Как уточнили в Центробанке, ответственность за операции с криптовалютами обсуждается, предположительно, будут введены штрафы. Процесс корректировки законодательства для регулирования криптовалют начнётся в ближайшие месяцы, добавили в ЦБ.
Ранее Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России.