Молдавия сообщила о выплате «Газпрому» аванса за январь

«Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 млн леев (26 млн руб.— “Ъ”) компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочку выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании “Энергоком”», — говорится в сообщении компании.
Господин Спыну написал в Facebook, что правительство компенсирует ожидаемый рост тарифа на газ и обеспечит поставки в каждый дом. По его словам, страна проходит через энергетический кризис.
Молдавия сегодня, 20 января, ввела режим чрезвычайного положения на 60 дней в связи с нехваткой денег на газ. Российский «Газпром» грозил перекрыть подачу газа, если Молдавия не оплатит январский аванс.