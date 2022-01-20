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19:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Молдавия сообщила о выплате «Газпрому» аванса за январь

«Молдовагаз» выплатил «Газпрому» аванс за январь, сообщила пресс-служба компании и вице-премьер Андрей Спыну. Молдавская компания перевела $34,4 млн. Это последний транш из $63 млн за первую половину января.

Источник: Reuters

«Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 млн леев (26 млн руб.— “Ъ”) компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочку выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании “Энергоком”», — говорится в сообщении компании.

Господин Спыну написал в Facebook, что правительство компенсирует ожидаемый рост тарифа на газ и обеспечит поставки в каждый дом. По его словам, страна проходит через энергетический кризис.

Молдавия сегодня, 20 января, ввела режим чрезвычайного положения на 60 дней в связи с нехваткой денег на газ. Российский «Газпром» грозил перекрыть подачу газа, если Молдавия не оплатит январский аванс.

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