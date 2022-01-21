Авиакомпании готовятся к последствиям запуска 5G в США

Российские авиаперевозчики займутся изучением влияния сетей 5G на работу бортового оборудования при полетах в другие страны. Соответствующие рекомендации содержатся в письме (есть в распоряжении «Ъ»), которое Росавиация 13 января направила авиакомпаниям. Обращение связано с планируемым вводом в эксплуатацию в США систем мобильной связи пятого поколения (5G), частотный диапазон работы которых близок к частотам бортовых радиовысотомеров.
Запуск сети 5G в США уже привел к отмене ряда внутренних и международных рейсов, поскольку американский регулятор FAA разрешил не всем типам самолетов посадку в условиях ограниченной видимости (в зависимости от применяемой модели высотомера). На данный момент проблема временно решена: мобильные операторы договорились не развертывать 5G возле 80 наиболее крупных аэропортов США.
«На данный момент однозначного ответа о возможном влиянии сетей 5G на работу радиовысотомеров не получено ни от производителей ВС, ни от EASA и FAA, ни от авиационных властей других стран», — отмечается в письме.
Но с учетом международных рекомендаций (EASA в Европе и FAA в США) Росавиация просит довести до летных экипажей информацию о возможной нестабильной работе радиовысотомеров и систем, использующих их данные.
Поручено провести внеочередное обучение экипажей взлетам и посадкам с имитацией ненадежной работы радиовысотомера.
Эксплуатантам рекомендованы дополнительные мероприятия, снижающие риски отказов радиовысотомеров в зонах действия 5G-станций. Росавиация также просит «повторно проанализировать требования по заходам на посадку в аэропортах других стран». Ведомство поручило сообщать о любых случаях аномальной работы радиовысотомеров при заходе на посадку и взлете и в кратчайшие сроки сообщать об этом производителям самолета и местным авиавластям.
Получение письма «Ъ» подтвердили в «Аэрофлоте» (только он сейчас летает из РФ в США), S7, Utair и Red Wings. В «Аэрофлоте» пока не видят негативного влияния на полеты от запуска 5G: «Все рекомендации Росавиации были выполнены авиакомпанией в полном объеме. Наши пилоты отклонений в работе радиовысотомеров не наблюдали». В Red Wings также рассказали, что рекомендации уже исполняются: информация доведена до летных экипажей, составляется график дополнительного обучения. «До сих пор пилоты Red Wings не фиксировали случаев, чтобы сотовый сигнал влиял на работу навигационного оборудования», — добавили там. В S7 отметили, что аэропорты, куда авиакомпания выполняет полеты, не имеют ограничений в связи с сетями 5G. «Пилоты авиакомпании также не сталкивались с влиянием 5G на работу радиовысотомеров», — заверили там, добавив, что донесли до экипажей информацию Росавиации и будут мониторить ситуацию.
В Минтрансе и Росавиации отказались от комментариев.
Никаких серьезных исследований о реальном влиянии станций 5G на полеты до сих пор не проводилось, отмечает заместитель европейского регионального директора IATA по инфраструктуре организации воздушного движения Дмитрий Косолапов. «Все ждут определенных ответов от Boeing и Airbus, поскольку это в первую очередь вопрос защищенности их оборудования, и тема адресована в первую очередь производителям», — говорит он, добавляя, что возможным решением проблемы может стать разработка дополнительной защиты авиаоборудования.
В конце 2021 года именно Boeing и Airbus призвали США не спешить с вводом сетей 5G.
Несколько источников «Ъ» в авиакомпаниях из топ-5 рассказали, что помимо письма Росавиации получили схожие по содержанию рекомендации от FAA через Boeing.
В Boeing не стали «Ъ» это комментировать, подчеркнув, что «приветствуют добровольные действия телекоммуникационных компаний по временному ограничению 5G вокруг аэропортов США для обеспечения безопасности полетов и минимизации нарушений в расписании». В сообщении компании говорится, что ее техническая команда «продолжит работать с авиакомпаниями, поставщиками радиовысотомеров, телекоммуникационными компаниями и FAA над основанным на данных долгосрочным решением, которое обеспечит безопасную работу всех моделей гражданских самолетов по мере развертывания сетей 5G в США». В Airbus также отметили, что продолжают совместную работу с FAA «и другими регуляторами для изучения вопроса и поиска решений».
Наиболее простым решением проблемы полетов в США видится установление буферной зоны вокруг аэропортов, где мощность датчиков (станций) будет снижена, как это было сделано во Франции, полагает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Он также отметил, что почти в 40 странах, где развертывание сетей происходило с 2019 года, выделение частот предварительно согласовывалось и с военными, и с авиарегуляторами. При выделении частот в РФ эти вопросы, вероятно, будут учтены, добавил он.
В РФ до сих пор нет ясности, в каких частотных диапазонах может происходить объемное развертывание 5G, уточняет аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Официальная позиция пока подразумевает использование частот 4,8−4,99 ГГц, если говорить о среднем диапазоне. По словам эксперта, запуски сетей 5G в России могли бы начаться еще несколько лет назад, но операторам не выдают желаемые частотные диапазоны.
Айгуль Абдуллина, Анастасия Гаврилюк