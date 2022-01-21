В Германии назвали условие для компенсации России за «Северный поток-2»

Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток-2» не соответствующим праву Евросоюза. Об этом в интервью Der Spiegel заявил глава министерства экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек.
«В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — сказал он.
По его словам, большая зависимость Германии от России в плане энергоресурсов — «это факт». Министр также отметил, что «Северный поток-2» «всегда был геополитическим проектом», поскольку по завершении его строительства Россия может прекратить использовать украинские транзитные мощности.
По словам Хабека, актуальным остается соглашение, заключенное в июле между Берлином и Вашингтоном, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией «как оружие», то это будет иметь последствия. «Россия знает, что пересечение красных линий сразу же приведет к жестким санкциям, которые давно готовились», — добавил министр.
О завершении строительства «Северного потока-2» председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил в сентябре 2021 года. Трубопровод готов к эксплуатации. Чтобы проект начал работу, его должен одобрить немецкий регулятор, который приостановил сертификацию в ноябре прошлого года.
Для завершения процедуры сертификации оператору проекта Nord Stream 2 AG необходимо создать дочернюю компанию в ФРГ, которой перейдет управление немецким участком газопровода. Таким образом организационно-правовая форма «Северного потока-2» будет приведена в соответствие с немецким законодательством, объяснял регулятор.
При этом Федеральное сетевое агентство Германии отмечало, что решения по сертификации газопровода в первой половине 2022 года не ожидается. В декабре глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что ввести газопровод в эксплуатацию невозможно, так как он не соответствует энергетическим правилам Евросоюза.
В российском МИДе призывали не затягивать и не связывать с политикой сертификацию «Северного потока-2». «Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться», — заявили в министерстве.