Россияне считают уровень зарплаты главной причиной для увольнения

Среди иных причин увольнения названы недовольство начальства качеством выполнения работы — 15%, сокращение штата, закрытие организации — 10%, отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе — 10%, напряженные отношения с руководством — 7%, невозможность справляться со своими трудовыми обязанностями — 6%. Больше всех хотят уйти с работы сотрудники сферы общественного питания, финансов и продаж.
Самыми привлекательными отраслями, в которых россияне ищут замену прежней работе, являются IТ — 19%, сфера услуг — 14%, логистика — 10%.
Ранее рекрутинговый сервис «Работа.ру» провел опрос о желаемой зарплате россиян. Выяснилось, что к весне 2021 года эта цифра выросла на 44% по сравнению с периодом локдауна на фоне пандемии коронавируса и составила 107 тыс. руб. В июне 2020-го, сразу после снятия ограничительных мер, средняя желаемая зарплата россиян составляла 74 тыс. руб.