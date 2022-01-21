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12:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне считают уровень зарплаты главной причиной для увольнения

По данным портала «Зарплата.ру» (результаты опроса ТАСС), 44% опрошенных из 1730 жителей по всей стране рассказали, что недовольство низкой зарплатой может стать стимулом к поиску новой работы. В 2022 году 17% россиян хотели бы уволиться.

Источник: Reuters

Среди иных причин увольнения названы недовольство начальства качеством выполнения работы — 15%, сокращение штата, закрытие организации — 10%, отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе — 10%, напряженные отношения с руководством — 7%, невозможность справляться со своими трудовыми обязанностями — 6%. Больше всех хотят уйти с работы сотрудники сферы общественного питания, финансов и продаж.

Самыми привлекательными отраслями, в которых россияне ищут замену прежней работе, являются IТ — 19%, сфера услуг — 14%, логистика — 10%.

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Ранее рекрутинговый сервис «Работа.ру» провел опрос о желаемой зарплате россиян. Выяснилось, что к весне 2021 года эта цифра выросла на 44% по сравнению с периодом локдауна на фоне пандемии коронавируса и составила 107 тыс. руб. В июне 2020-го, сразу после снятия ограничительных мер, средняя желаемая зарплата россиян составляла 74 тыс. руб.

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