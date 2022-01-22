11:22 (мск), источник: РБК
Мишустин поручил проверить стоимость ПЦР-тестов
Премьер-министр также поручил увеличить число операторов на горячей линии (122) и проанализировать качество оказания медпомощи больным COVID-19.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующие поручения премьер дал в рамках плана дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон».
«Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе», — говорится в сообщении на сайте правительства.
В рамках правительственного плана будет увеличено число операторов на горячей линии (122). В правительстве указали, что к работе региональных кол-центров начнут привлекать студентов медицинских вузов и колледжей, на оплату их работы планируется ежемесячно выделять не менее 300 млн руб.
В связи с этим Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122).
Еще одно поручение связанно с предоставлением медицинской помощи. Федеральный фонд ОМС должен будет проверить качество оказания медпомощи больным с COVID-19 и отчитаться о результатах до 24 января.
Контроль выполнения плана кабмин поручил лично руководители регионов, говорится на сайте правительства.
В пятницу, 21 января, Мишустин поручил перевести работу правительства, федеральных ведомств и их территориальных подразделений на удаленный формат.
В конце ноября президент Владимир Путин поручил правительству за неделю подготовить новый план по борьбе с коронавирусной инфекцией из-за появления «омикрона».
Глава государства отмечал, что необходимо быть готовыми к любому изменению вируса: отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать «четкие алгоритмы», для того чтобы остановить его распространение. «Я прошу правительство <…> в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — сказал Путин.