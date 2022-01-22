США и Китай обменялись взаимными отменами авиарейсов

Китай против пассажиров с COVID-19
19 декабря 2021 года Управление гражданской авиации Китая заблокировало 60 рейсов между США и КНР после того, как у некоторых пассажиров выявили коронавирусную инфекцию. Среди приостановленных рейсов 22 пришлись на американские авиакомпании Delta Air Lines, American Airlines Group и United Airlines Holdings, указало агентство Bloomberg.
В конце декабря Китай потребовал от США ввести новые меры по эпидемической безопасности и обеззараживанию самолетов. Однако в ассоциации авиаперевозчиков Airlines for America посчитали, что «новые требования, вызванные распространением COVID-19, значительно продлевают время нахождения самолетов на земле и дублируют те меры, которые американские авиакомпании уже предпринимают для дезинфекции между рейсами».
Ответные ограничения американского Минтранса затронули китайские авиакомпании Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines.
«Действия Управления гражданской авиации Китая в отношении трех перевозчиков противоречат общественным интересам и требуют соразмерных мер по исправлению положения со стороны департамента», — говорится в приказе американского Минтранса.
Авиакомпании не должны подвергаться наказанию, если у пассажиров положительный результат теста на COVID-19 после прибытия в Китай, убеждены в Минтрансе США.
В ассоциации авиаперевозчиков Airlines for America заявили Bloomberg, что поддерживают действия властей, направленные на «справедливое отношение к американским авиакомпаниям на китайском рынке».
Не только COVID-19 мешает авиации
В январе 2022 года сразу несколько авиакомпаний США, включая American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, выступили против строительства 5G-станций вблизи аэропортов. По мнению представителей американских перевозчиков, использование пятого поколения мобильной связи способно повлиять на работу бортового оборудования и вывести из строя широкофюзеляжный самолет. В своем письме они попросили не строить вышки 5G ближе 3,2 км от взлетно-посадочных полос.
По информации Fox News, из-за запуска 5G в США уже отменили десятки внутренних и международных рейсов. Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates также отменила рейсы в Бостон, Майями, Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго, Хьюстон, Даллас и Ньюарк, поскольку руководство перевозчика опасается серьезного сбоя в работе во время полетов.
Вслед за сообщениями об озабоченности американских коллег Росавиация предписала российским авиакомпаниям сообщать о любых помехах и сбоях в работе оборудования при полетах в связи с внедрением мобильной сети 5G в США.
В беседе с RTVI авиаэксперт и кандидат технических наук Вадим Лукашевич рассказал, что сеть 5G может приводить к сбоям в работе систем привода. «Грубо говоря, если системы 5G работают активно и вышки стоят там же, где все эти радиотехнические системы посадки, то они будут им либо мешать, либо глушить, либо вносить какие-то искажения», — пояснил он.