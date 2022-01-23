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05:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Нефти предсказали рост выше 100 долларов за баррель

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs предсказал рост нефти Brent выше 100 долларов за баррель. Об этом сообщают «Известия».

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Источник: Reuters

Эксперты повысили прогноз средней цены североморской смеси в 2022 году почти на 20 процентов — с 81 до 96 долларов за «бочку».

В следующем году, по их данным, стоимость нефти Brent составит в среднем 105 долларов за баррель. Основными драйверами роста аналитики назвали общий рост мирового спроса, сокращение добычи в некоторых странах-участницах сделки ОПЕК+, а также высокую промышленную активность в Китае.

Отмечается, что крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol также ожидает дальнейшего роста цен из-за ограниченных производственных мощностей нефтедобывающих компаний и дефицита предложения на мировом рынке. По словам главы азиатского подразделения Vitol, Майка Мюллера, вспышка омикрон-штамма коронавирусной инфекции будет недостаточно сильной, чтобы ударить по спросу на энергоноситель, и стоит ждать нефтяного ралли.

Ранее Goldman Sachs опубликовал обзор российской нефтегазовой отрасли на 2022 год. Американский инвестиционный банк спрогнозировал рост цен на нефть марки Brent на 18 процентов, до 96 долларов за баррель. Также банк ожидает, что макропараметры будут благоприятными для отрасли, а ее дивидендная доходность увеличится.

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