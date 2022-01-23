Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В РАН назвали способ борьбы с «омикроном» с помощью водкиПри этом эксперт посоветовал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос
Фоторепортажи
24Массовые протесты в Казахстане
40Кого мы потеряли в 2021 году
08:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЕК назвали причину высоких цен на газ

Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: Reuters

По ее словам, нынешний период чрезвычайно важен для энергетического сектора в Евросоюзе. «В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию. Ценами, завышенными в результате геополитической напряженности», — сказала она.

Симсон добавила, что сооружений для хранения запасов газа в ЕС недостаточно. «Многие министры указали, что положение на восточной границе [ЕС] и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке», — добавила она.

Ранее Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что хранилища газа в Европе опустели до 49,33 процента. Это на 16 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин объявил о новой индексации пенсий
Токаев назвал главную причину начала протестов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь