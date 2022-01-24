Налог на вклады свыше 1 млн затронет россиян с меньшими сбережениями

Налог на доходы с депозитов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн руб., по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. руб. Такая ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок. Согласно законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн руб.
По факту по итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тыс. руб., оценила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина. Расчеты РБК (с учетом ежемесячной капитализации процентов) подтверждают, что, например, вкладчик с начальной суммой 710 тыс. руб., имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), когда на рынке появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. руб. Это означает, что ему придется заплатить налог 13% с 350 ₽, или 45,5 ₽
Размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, прокомментировала РБК ситуацию пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС), подчеркнув, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тыс. руб. (размер налогового вычета на 2021 год). В ФНС добавили, что налогоплательщик может иметь и множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода.
Российские банки обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году. Размер налога, который был введен в начале прошлого года, но впервые будет платиться в этом, рассчитает сама ФНС, агрегируя данные разных банков о имеющихся у гражданина вкладах.
Российские банки уже готовы к передаче в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведений о клиентах, получивших в 2021 году процентные доходы по депозитам и счетам, следует из их комментариев, поступивших в РБК. В Сбербанке, Росбанке, Совкомбанке, банке «Дом. РФ» и Почта Банке сообщили, что подготовили или готовят данные для ФНС. В ВТБ, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке (МКБ) не раскрыли, на какой стадии находится процесс, но заверили, что все будет выполнено в срок. Представитель ФНС сообщил РБК, что значительное количество банков подключились к сервису передачи данных, а некоторые игроки уже предоставили сведения о вкладчиках.
В марте 2020 года Владимир Путин предложил установить налог для россиян, чей объем банковских вкладов или инвестиций в ценные бумаги превышает 1 млн руб. Налогом 13% будет облагаться именно доход от вкладов, если их размер превысит 1 млн руб., уточнял президент.
Впоследствии механика расчета нового налога изменилась: порог 1 млн руб. не означает, что сбор должны платить те, чьи сбережения в банках превышают эту сумму. Как следует из ст. 214.2 Налогового кодекса, налог взимается в том случае, если процентные доходы банковского клиента по всем имеющимся у него депозитам и счетам оказались больше величины, которая будет пересчитываться по формуле каждый год — 1 млн руб., умноженный на значение ключевой ставки ЦБ на начало года, в котором клиент получит доход от вклада. Для 2021 года это 42,5 тыс. руб., для 2022 года — 85 тыс. руб.
В базу для расчета налога не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым меньше 1% годовых, на валютные счета это не распространяется.
Сколько россиян получат уведомления о налоге
По подсчетам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), свыше 85% вкладчиков держат на депозитах суммы до 100 тыс. руб. Но статистика АСВ не отражает количество «уникальных вкладчиков»: если клиент имеет депозиты в нескольких организациях, он учитывается соответствующее число раз. На 1 декабря в России насчитывалось 239,9 млн «неуникальных» вкладчиков, из них 6,8 млн (2,8%) держали как минимум в одном банке свыше 1 млн руб., сообщил РБК представитель АСВ.
«Заранее определить количество лиц, обязанных уплатить налог с таких доходов, не представляется возможным», — утверждает представитель ФНС, добавляя, что кампания по расчету налогов запланирована на конец весны — лето, а рассылка уведомлений гражданам начнется осенью.
- В Совкомбанке на начало 2022 года доля вкладчиков с депозитами от 1 млн руб. составляла около 18%, оценивает его управляющий директор Анна Камбулова. «Банк планирует направить в общем более 4,6 млн квитанций», — добавила она.
- «В общей сложности по итогам 2021 года более 1,5 млн клиентов Почта Банка получили доход по вкладам. Мы ожидаем, что около 5% вкладчиков получат уведомления от ФНС о необходимости уплатить новый налог», — говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов банка Геннадий Чаусов.
- Доля клиентов, по которым банк «Дом. РФ» планирует передать информацию в ФНС, составляет около 30% от всех вкладчиков, сообщил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.
- Депозиты от 1 млн руб. имеют около 30% вкладчиков Промсвязьбанка, говорит руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева, не уточняя, сколько из них получили доход свыше 42,5 тыс. руб. за прошлый год.
- Доля банковских вкладчиков с депозитами и счетами на сумму от 1 млн руб. — лишь 4−5%, оценивает Каширина из Росбанка, но уведомления о начисленном налоге затронут больше клиентов, поскольку из-за роста ставок доля тех, кто получил процентные доходы более 42,5 тыс. руб., — 7−8%.
- В Сбербанке, ВТБ, Райффайзенбанке и МКБ не дали оценок о доле крупных вкладчиков и потенциальных плательщиках нового налога.
По данным Банка России, на 1 декабря 2021 года на счетах и депозитах россияне хранили 33,2 трлн руб. в рублях и валюте. Остатки на рублевых срочных вкладах составляли 16,4 трлн руб., еще 9,9 трлн руб. лежали на счетах (в статистике ЦБ не разделяются счета, по которым проценты начисляются и по которым нет). Валютные сбережения населения в банках на ту же дату составляли $92,6 млн в пересчете на доллары.
Примеры ожидаемых налоговых платежей
- Если вкладчик открыл годовой депозит на 1 млн руб. 31 декабря 2020 года по ставке 4,49% (средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках на тот момент), не пополнял его и получил все проценты в конце срока, то его доход составит 44,9 тыс. руб. Налог будет рассчитываться от 2,4 тыс. руб. (после налогового вычета) и составит 312 ₽ Аналогичный вклад с капитализацией процентов (добавляются к общей сумме каждый месяц) повышает налог до 433,6 ₽
- Если вкладчик в течение 2021 года три раза продлевал действие трехмесячного депозита (вслед за ростом ставок) с начальной суммой 1 млн руб., оставляя накопленные проценты, тогда его доход мог составить 53,3 тыс. руб., а налог — 1,4 тыс. руб.
- Если клиент открыл некраткосрочный депозит в 1 млн руб. в середине 2021 года даже под 7% годовых с выплатой процентов раз в год, то в этом году он платить налог не будет, поскольку ведь доход вкладчик получит уже в 2022 году, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
- Если клиент открыл короткий депозит на полгода в конце июня, когда ставки на рынке были на уровне 5,25%, то необходимость уплаты налога возникнет, если сумма его вклада с выплатой процентов в конце срока была больше 1,617 млн руб.
В начале года количество запросов от клиентов по поводу налогообложения доходов от открытых вкладов выросло, говорят собеседники РБК в некоторых банках. «В январе наш call-центр ежедневно фиксирует примерно по 150 звонков, связанных с вопросами о налогообложении вкладов. Год назад такие вопросы были единичными», — говорит директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, подчеркивая, что банк не может ответить на вопрос вкладчика, сколько налогов тому придется заплатить. «В расчет принимается суммарный доход, полученный клиентом на территории РФ, во всех банках. У нас нет данных о сбережениях клиентов во всех банках страны», — поясняет Широков.
В ПСБ зафиксировали рост количества запросов по этой тематике на 10% с начала года, а в банке «Дом. РФ» — на 25%. В Совкомбанке и ВТБ повышенной активности не наблюдают. В Почта Банке отметили, что основная масса вопросов задавалась в 2020 году, когда поправки в Налоговый кодекс только принимались, в Росбанке, наоборот, считают, что интерес вкладчиков в этому вопросу еще вырастет.
Из-за высокого уровня инфляции (8,4% по итогам 2021 года) депозиты рассматриваются населением не как источник дополнительного дохода, а как «подушка безопасности», считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, сильного оттока средств населения из банков или усиления перетока средств населения в иные финансовые инструменты не будет.
«Скорее всего, вкладчики не будут реагировать на дополнительный налог. Ставки по депозитам последнее время растут, поэтому небольшой налог, который придется заплатить по полученным процентам, не повлияет на настроения граждан», — соглашается директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Он считает, что недовольство новым сбором может быть существенным, если возникнут административные сложности с оплатой.
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