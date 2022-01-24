Бройлерам не хватает цыплят

О том, что российские птицефабрики столкнулись с нехваткой инкубационных яиц, рассказал источник «Ъ» в отрасли. По его словам, причина — в закрытии Россельхознадзором поставок из ряда регионов Германии, Нидерландов и Франции в конце 2021 года — начале 2022-го. Цены на инкубационные яйца превысили 40 ₽ за штуку против стандартного уровня около 20 ₽, указывает собеседник «Ъ».
В УК «Траст-Птицеводческие активы» (управляет ГК «Здоровая ферма») подтверждают, что с конца ноября 2021 года средняя стоимость инкубационного яйца в РФ выросла с 22−24 ₽ до 30 ₽ за штуку. Там добавили, что спрос внутри страны превышает предложение более чем на 30% и в январе этого года бройлерные птицефабрики уже стали ощущать дефицит инкубационного яйца.
С нехваткой инкубационных яиц и ростом цен производители мяса птицы сталкивались и в начале 2021 года. В числе причин участники рынка называли нарушение поставок продукции из ЕС в связи со вспышками птичьего гриппа и резкий рост спроса на яйца в Китае (см. «Ъ» от 4 марта 2021 года).
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что проблема может привести к повторению прошлогодней ситуации, когда снизилось предложение и выросли цены на мясо птицы. Как отмечает эксперт, в итоге производство вернулось на уровень 2020 года только к концу 2021 года.
По данным Минсельхоза, в 2021 году в РФ произведено 6,72 млн тонн мяса птицы. Согласно Центру отраслевой экспертизы Россельхозбанка, на 23 января тушка бройлера в среднем стоила в оптовом звене 137 ₽ за 1 кг, что на 18% выше год к году. По последним данным Росстата, средние розничные цены на мясо птицы в ноябре 2021 года были 185,46 ₽ за 1 кг.
Как отмечает Давлеев, нехватка и рост стоимости яиц вынудит некоторые птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном счете — ростом себестоимости. В «Траст-Птицеводческие активы» согласны, что из-за проблем с закупкой инкубационных яиц тушка бройлера на полках может к концу января подорожать на 6−8 ₽ за 1 кг.
Гендиректор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов говорит, что у некоторых предприятий, закупавших яйцо из подпавших под ограничения регионов, действительно возникла необходимость поиска новых поставщиков, но системного дефицита нет.
В целом в НСП считают, что проблемы имеют краткосрочный характер. Там отметили, что российским производителям удается нарастить производство инкубационного яйца, в том числе благодаря новым мерам поддержки Минсельхоза — компенсации части затрат на репродукторы первого и второго порядка. Если в 2020 году на импортные инкубационные яйца приходилось до 20% российского рынка, то уже в 2021 году ситуация улучшилась, отмечает Сергей Лахтюхов. В группе «Черкизово», ГК «Продо» и АПХ «Мираторг» заявили, что полностью обеспечены собственным инкубационным яйцом.
Альберт Давлеев соглашается, что поддержка создания репродукторов первого и второго порядка может снизить напряжение на рынке инкубационного яйца. Но реальный эффект меры дадут только к концу 2022 года, а полностью заместить импортную продукцию удастся только к 2024 году, указывает он. По его словам, сейчас небольшие и средние предприятия отрасли не могут обойтись без покупки импортного инкубационного яйца.
В Минсельхозе заявили «Ъ», что не располагают информацией о перебоях поставок инкубационных яиц и ожидают, что в этом году птицеводческие предприятия будут полностью обеспечены продукцией, для чего созданы все условия. В Россельхознадзоре добавили, что на фоне распространения гриппа птиц в Европе неограниченный и неконтролируемый ввоз инкубационного яйца невозможен ввиду высокого риска заноса с такой продукцией болезни.
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