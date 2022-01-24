Times узнала об опасениях Лондона из-за поставок Россией газа в Европу

По словам источников издания, члены правительства ранее участвовали в совещании, на котором оценили, как сокращение поставок скажется на Соединенном Королевстве.
По их словам, прямого риска нехватки газа нет, однако конфликт приведет к росту цен на топливо до новых рекордных уровней.
«В отличие от некоторых стран, Великобритания практически не импортирует российский газ, — сообщил один из собеседников. — Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки».
Около половины газа, попадающего на британский рынок, добывается на шельфе Северного моря, примерно треть экспортируется из Норвегии, отмечает Times.
Остальное — поставки сжиженного природного газа (СПГ), опасения Британии заключаются в том, что они сильно вырастут в цене.
В 2020 году Великобритания получила из России менее 3% газа, сообщил газете представитель правительства. Другие европейские страны гораздо сильнее зависят от российского топлива, пишет издание: доля поставок в Германию составляет около 40%, а такие государства, как Швеция и Финляндия, «почти полностью зависят от него».
В ЕС ранее предупредили, что в связи с геополитической ситуацией Европа в ближайшее время столкнется с «необычно высокими ценами на энергоносители».
Страны Запада обсуждают введение санкций против России из-за опасений, что страна может «вторгнуться» на Украину (российские власти это неоднократно опровергали). Среди ограничений, рассматриваемых в США, — меры против российского газопровода «Северный поток-2».
Однако санкции, которые введет Европа в случае российской «агрессии», не затронут трубопровод, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. <…> Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество», — пояснил он.
Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд уверена, что Россия не сможет перекрыть газ Европе в ответ на санкции, поскольку это не в интересах самой Москвы. В Кремле не раз говорили, что Россия не использует газ как оружие.