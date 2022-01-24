ЦБ приостановил покупку валюты

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в сообщении регулятора.
Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», добавили в Центробанке. В сообщении подчеркивается, что регулятор отслеживает ситуацию и «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».
Российский фондовый рынок и рубль ускорил падение с середины января, когда начались переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности в Европе. Одно из главных требований РФ — нерасширение альянса.
Сегодня падение рынка и рубля усилилось: НАТО заявило о наращивании присутствия в Восточной Европе из-за военного усиления РФ на границах Украины. Кремль связал падение фондового рынка с «истерикой оппонентов».