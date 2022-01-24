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16:35 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ приостановил покупку валюты

Банк России с 15:00 по московскому времени приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. На это действие отреагировал рубль, отыграв у доллара и евро примерно по 50 коп. Сейчас доллар — 78,7 ₽, евро — 88,9 ₽

ЦБ: $ 77.3649   +0.67 € 87.5925   +0.69 ММВБ: $ 78.7300   +1.30 € 89.0200   +1.15
Источник: Reuters

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в сообщении регулятора.

Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», добавили в Центробанке. В сообщении подчеркивается, что регулятор отслеживает ситуацию и «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Российский фондовый рынок и рубль ускорил падение с середины января, когда начались переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности в Европе. Одно из главных требований РФ — нерасширение альянса.

Сегодня падение рынка и рубля усилилось: НАТО заявило о наращивании присутствия в Восточной Европе из-за военного усиления РФ на границах Украины. Кремль связал падение фондового рынка с «истерикой оппонентов».

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