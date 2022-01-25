Минфин США сократил срок лицензии «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной

Как отмечает агентство Reuters, власти США выдают автопроизводителю краткосрочные лицензии, позволяющие ему работать по заключенным контрактам. Текущая лицензия на осуществление деятельности на территории страны действует до 26 января и до этого регулятор выдавал лицензии на год. Срок новой лицензии сократится до 90 дней — до 27 апреля текущего года. Такие ограничения введены в связи с ситуацией на Украине, отмечается в заявлении министерства.
«Эти разрешения были продлены на более короткий срок с учетом текущей ситуации с Россией, дальнейшее решение [по срокам продления] будет зависеть от поведения России», — сказал агентству представитель минфина США.
«Группа ГАЗ» входит в холдинг «Русские машины», который СМИ связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской. В июле 2020 г. минфин США в обмен на продление лицензии потребовал от «Группы ГАЗ» в течение пяти дней после закрытия квартала предоставлять финансовую отчетность и протоколы заседаний совета директоров. Помимо этого, еще одним условием было ежемесячное подтверждение со стороны компании о том, что «Группа ГАЗ» не действует от лица Олега Дерипаски или других лиц, попавших под санкции.
США ввели санкции против Дерипаски в апреле 2018 г. Он попал в санкционный список минфина США Specially Designated Nationals вместе с другими российскими бизнесменами и бывшими политиками. Под санкции попали также основанные Дерипаской компании, включая группу En+, алюминиевую компанию UC Rusal, «Группу ГАЗ» и энергетическую компанию «Евросибэнерго». Тогда США ввели санкции из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего попыток России подорвать западную демократию», говорилось в сообщении минфина. Попавшим в санкционный список был запрещен въезд в страну, американские активы блокировались, а лицам из США запрещалось иметь с ними деловые контакты и совершать сделки.
В конце января 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC, подконтрольно американскому минфину) объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. В рамках сделки с минфином США обе компании в начале 2019 г. были выведены из-под санкций в обмен на снижение доли Дерипаски в En+ до 45%. Причем доля голосов Дерипаски не превышает 35%. Сам бизнесмен остался в санкционном списке. Сейчас у En+ нет контролирующего акционера: квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет 12,3%.
Дерипаска подал в суд на американский минфин в марте 2019 г. Он требовал отменить санкции, введенные против него в апреле 2018 г., так как считал, что они были наложены на него с нарушением основных принципов американского законодательства. Изоляция Дерипаски от мирового бизнес-сообщества и невозможность работать с банками, для которых возник риск попадания под вторичные санкции, привели к финансовым потерям, которые бизнесмен оценивал в 2019 г. в $7,5 млрд. 14 июня 2021 г. суд столичного округа Колумбия в итоге принял решение отклонить иск Дерипаски к минфину США о снятии с него санкций. 15 июля Дерипаска подал апелляцию на данное решение суда.