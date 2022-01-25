В Минфине выступили против запрета криптовалюты в России

«Первое, что нужно сделать, — защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — сказал Чебесков.
По его словам, Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалюты в России и на данный момент ожидает позицию правительства по данному вопросу.
«активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства. Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительство не было, но, тем не менее, направление нашей деятельности вот такое», — отметил Чебесков.
20 января Банк России представил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором говорится о планах регулятора запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами на территории России.
Позднее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что Центробанк не планирует выступать с инициативой о введении для россиян запрета на владение криптовалютами.
Регулятор считает необходимым запретить использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалют, пояснила Данилова. Предполагается, что это существенно снизит риски, с которыми сопряжены владение и использование подобных активов, и приведет к снижению популярности криптовалют в России, отметила она.
Говоря об ответственности, которую ЦБ предложил ввести за операции с криптовалютами в России, Данилова сказала, что пока точные меры не проработаны. Предположительно, это могут быть штрафы, сообщила она, подчеркнув, что вопрос подлежит обсуждению.
Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя инициативу ЦБ заявил, что запрет криптовалюты в России приведет к оттоку из России IT-специалистов и уничтожению ряда отраслей высокотехнологичной экономики. «Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса», — написал бизнесмен.