Профессор МГУ оценила слова Кадырова о тратах на Чечню

25 января в своём Telegram-канале Кадыров написал, что в 2021 году содержание Чечни обошлось федеральному бюджету в 375 млрд рублей. Речь идёт о «кассовом исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Чеченской Республики за 2021 год».
«Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура, ПФР и т. п.), Пенсионного фонда, фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России», — написал Кадыров в своём канале.
«Секрет фирмы» обратился к специалисту по российским регионам Наталье Зубаревич с просьбой прокомментировать заявление Кадырова. По её словам, Чечня находится на первых местах по уровню помощи из федерального бюджета среди субъектов РФ.
«Если брать по объёмам помощи, то Чечня примерно на третьем месте, больше получают только Дагестан, Крым и Якутия, если считать в рублях. Но в рублях считать немного неправильно, потому что всё зависит от численности населения. Поэтому по уровню дотационности, это отношение помощи ко всем доходам бюджета, у Чечни второй показатель по стране — 84%, 87% у Ингушетии. Вот это два чемпиона», — заявила она. При этом она отметила, что у Дагестана и Крыма гораздо большая численность населения.
Ранее Кадыров признал, что в случае отделения от России регион не продержался бы и трёх месяцев. По его словам, на территории республики нет «ни газа, ни нефти, ни света».