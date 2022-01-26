Виниловый бум докатился до России

Вопрос о том, может ли производство виниловых пластинок в России представлять интерес как бизнес, отнюдь не праздный. Объем ежегодных продаж в России новых виниловых дисков отечественного и зарубежного производства разные эксперты оценивают по-разному — от 400 тыс. до 1 млн в год. За два последних года продажи винила в России выросли примерно на треть.
В нашей стране в этой отрасли работает всего один завод — «Ультра Продакшн», входящий в состав «Мультимедиа Холдинга». По данным, предоставленным «Ъ» агентством Intermedia, мощность этого завода составляет 50 тыс. LP в год, что составляет менее 10% от объема продаж винила в России. По другим оценкам, завод производит не более 15 тыс. пластинок, а сама «Ультра Продакшн» свои цифры не раскрывает. Весь остальной винил рекорд-компании заказывают на зарубежных предприятиях.
В 2021 году крупные заводы были перегружены релизами, которые и заставили говорить о буме винила.
«Я, Coldplay, Адель, Тейлор Свифт, ABBA, Элтон Джон — все мы пытались напечатать наши винилы одновременно», — говорил в одном из интервью Эд Ширан. Из-за логистических сложностей, порожденных COVID-19, готовые пластинки было сложно растаможить и ввезти в страну, к тому же большую часть сырья для производства дисков как в Россию, так и в другие страны поставляет Китай.
Слухи о строительстве новых производственных линий циркулируют давно, однако, как сказал «Ъ» глава «Отделения “Выход”» Олег Коврига, «идея обсуждается многими, но пока никто не решается вложить полмиллиона евро в это достаточно сомнительное предприятие». К тому же и сама «Ультра Продакшн», по словам главы компании Андрея Белоногова, «планирует расширяться».
На первый взгляд, полмиллиона и даже миллион евро — доступные деньги для крупных предпринимателей. Среди них много старых меломанов и фанатов качественного звука, и можно представить себе, что кто-то даже готов идти на планируемые убытки во имя «святого винила». Вполне возможно, что, начитавшись публикаций о буме винила на Западе, кто-то уже подумывает о таком вложении. И нужно только решить, что именно издавать.
Динозавр отечественной рекорд-индустрии «Мелодия» лишилась своих производственных мощностей еще в прошлом веке и сейчас печатает тиражи на «Ультра Продакшн». О росте интереса покупателей к винилу компания задумалась два года назад, когда диск Анны Герман был выпущен тиражом 500 экземпляров, продавался по цене 1 тыс. руб. за штуку, мгновенно разлетелся и вскоре уже уходил у спекулянтов по 15 тыс. руб. Тогда уже напечатали 2 тыс., а следом — диски Александры Пахмутовой и Муслима Магомаева. Хитом недавних новогодних продаж (500 штук) стала сюита из балета «Щелкунчик» в исполнении ГАСО СССР под управлением Евгения Светланова. По словам PR-директора «Фирмы “Мелодия”» Карины Абрамян, если компания продает 500−700 виниловых дисков одного наименования за два-три месяца, это сегодня можно считать хорошим показателем.
У «Мелодии» в руках отечественный каталог. Похожие цифры, как выяснил «Ъ», считают вполне соответствующими ситуации на рынке и продавцы новых зарубежных пластинок. Скажем, для релиза уровня нового альбома Стинга те же 500 экземпляров в России — вполне неплохой показатель. Единственная, чьи продажи превышают этот уровень на порядок, это Земфира, ее альбомы распродавались в 2021 году на виниле крайне успешно. Ее тиражи далеки от 540 тыс. экземпляров нового альбома Адель «30». Но Адель — англоязычный артист, понятный и востребованный во всем мире, а Земфира — феномен русскоязычных территорий, продукт почти исключительно внутреннего употребления. Так что сравнения вполне допустимы.
Активно занимаются изданием своих каталогов на виниле «Кино», «Мумий Тролль», «Би-2» и другие герои рока, тиражи их пластинок исчисляются тысячами (хотя ждать эти тиражи по указанным выше причинам приходится месяцами и даже годами). Очевидно также, что, несмотря на востребованность в стриминг-сервисах, представители хип-хопа и поп-музыки такими результатами продаж на виниле похвастаться не могут.
По оценке коммерческого директора Warner Music Russia Александра Тренуба, 90% продаж нового винила на российском рынке в последние шесть лет составляли позиции из разряда «классика рок- и поп-музыки».
Даже лидер сегодняшних чартов Эд Ширан в секторе винила не смог подобраться в наших краях к цифрам Pink Floyd и Linkin Park. Правда, многолетнюю тенденцию в 2021 году нарушили сборник песен из шоу «Первого канала» «CIAO 2020», с помпой распавшиеся Daft Punk и рэпер Tyler, The Creator, а Адель не пробилась в топ-10 продаж по итогам года только потому, что выпустила свой альбом в ноябре.
Все это полезно знать, думая о том, будет ли расти спрос на винил в России. Хорошо было бы также знать, как долго этот спрос продлится.
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