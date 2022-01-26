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09:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Потери России от возможных санкций США оценили в десятки миллиардов долларов

В случае вторжения на Украину и возможного введения новых санкций США Россия потеряет более 50 миллиардов долларов (3,9 триллиона рублей по курсу на 26 января). Такие подсчеты сделала немецкая газета Bild.

Источник: Reuters

Американские санкции, указывает издание, могут подорвать страну изнутри, поскольку «с продажи товаров финансируются социальные пособия и другие программы». Одновременно Bild оказывает, что резервы у Москвы пока есть.

Как писала The Wall Street Journal, США рассматривают варианты санкций и экспортных ограничений против Москвы, которые смогут негативно повлиять на ее положение на международных рынках и, в частности, ударить по рублю в случае, если Россия вторгнется на Украину. В свою очередь, президент США Джо Байден допустил введение санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина в случае эскалации конфликта.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон допускает оказание вспомогательной поддержки партнерам восточного фланга НАТО в условиях ситуации вокруг Украины.

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