Потери России от возможных санкций США оценили в десятки миллиардов долларов

Американские санкции, указывает издание, могут подорвать страну изнутри, поскольку «с продажи товаров финансируются социальные пособия и другие программы». Одновременно Bild оказывает, что резервы у Москвы пока есть.
Как писала The Wall Street Journal, США рассматривают варианты санкций и экспортных ограничений против Москвы, которые смогут негативно повлиять на ее положение на международных рынках и, в частности, ударить по рублю в случае, если Россия вторгнется на Украину. В свою очередь, президент США Джо Байден допустил введение санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина в случае эскалации конфликта.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон допускает оказание вспомогательной поддержки партнерам восточного фланга НАТО в условиях ситуации вокруг Украины.