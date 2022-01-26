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09:45 (мск), источник: Газета.Ру

Forbes: российские миллиардеры потеряли $28 млрд на фоне ситуации вокруг Украины

На фоне напряженной геополитической ситуации вокруг Украины богатейшие граждане России потеряли в общей сложности $28 млрд.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.

В качестве точки отсчета было выбрано 20 декабря 2021 года. На эту дату фиксировались курсы валют и котировки акций, чтобы выяснить, как изменилось состояние 104 российских миллиардеров в минувшем году.

Так, состояние основателя производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова сократилось на 46%. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож с 20 декабря потерял 26% от своего состояния (минус $600 млн, до $1,7 млрд). Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков лишился 21% своего состояния.

В конце декабря сообщалось, что Сулейман Керимов возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими потерями за 2021 год. По оценкам Forbes, его состояние уменьшилось на $5,99 млрд.

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