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10:37 (мск), источник: Life.ru

Теперь не только за дома: Какие новые налоги грозят дачникам

Когда вспомогательные постройки на садовых участках будут учитываться налоговиками как жилые дома и чем это грозит россиянам, разбирался Лайф.

Источник: РИА "Новости"

Во всех субъектах России на 2022 год назначена массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков, независимо от их категории. Подобные мероприятия Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) проводила и раньше, но, как правило, это делалось не чаще, чем раз в три года (в Москве и Петербурге каждые два года). И, как показала практика прошлых лет, переоценка земель, скорее всего, может отразиться на налоговом бремени россиян не в меньшую сторону, ведь налог на имущество каждого гражданина взимается с учётом имеющихся в его собственности объектов недвижимости и рассчитывается исходя из кадастровой стоимости этой самой недвижимости (такое правило определено статьёй 403 Налогового кодекса РФ).

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Учитывая предстоящий масштаб проводимых мероприятий, которые приведут к переоценке значительной части налоговой базы, Федеральная налоговая служба (ФНС) решила дать разъяснения о том, как с текущего года будут исчисляться налоги в отношении зданий нежилого назначения, расположенных на садовых земельных участках. Согласно письму ФНС от 18 января текущего года № СД-4−21/454@, если налоговикам поступают сведения о наличии нежилого здания на садовом участке, то такой постройке автоматически будет присваиваться налоговый статус жилого дома. Под зданием будут понимать строения сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, но не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами (для хозпостроек налог может быть ещё выше).

Что же означает такой подход ФНС для россиян? Оказывается, всё просто: если Росреестр предоставит налоговикам данные, что на участке, принадлежащем такому-то гражданину, нет официально зарегистрированного жилого дома, но есть постройка, учтённая самим Росреестром как "здание", то налог на данную постройку фискалы всё равно рассчитают по правилам налогообложения жилого дома.

— Анонсированные мероприятия Росреестра вполне могут обернуться для значительного количества россиян разного рода разбирательствами, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Дело в том, что не все граждане торопятся узаконить все постройки на своём участке и годами используют объекты, которые юридически или совсем не оформлены, или имеют статус недостроенных. А муниципальные власти, как правило, никакого контроля за этой ситуацией не ведут. Росреестр, собрав данные (теперь это делается не только при выездной проверке, но, например, при помощи дронов. — Прим. Лайфа), имеет право самостоятельно внести изменения в свою базу. И в этом случае гражданину придётся уплатить налоги по той ставке, что рассчитает ФНС на основании данных Росреестра.

Тем, кто до настоящего времени не привёл свои документы на недвижимость в порядок, скорее всего, грозят неприятности не только в виде возможного увеличения налогов, уверен адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

— Налоговики уже не раз заявляли, что, по их мнению, неоформленное или неправильно оформленное имущество — это корыстный способ уклониться от выплат установленных законом налогов, — поясняет Шагин. — Поэтому не исключено, что в конце года некоторые граждане получат не только новую, более высокую цифру налога, но ещё и штраф в 20% от начисленной ФНС суммы (статья 122 Налогового кодекса РФ).

Также проблемы могут возникнуть у тех, кто имеет отметку «временный» в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в графе «Статус записи об объекте недвижимости». Такие записи делали до 2017 года, если объект недвижимости был поставлен на кадастровый учёт самим Росреестром, но права на него собственником так и не были зарегистрированы. Согласно закону № 218-ФЗ от 13 июля 2015 года, для объектов с «временным статусом» 1 марта 2022 года реестровая запись станет архивной, а сведения кадастрового учёта об участке аннулируют. А это значит, что распорядиться таким участком (продать, подарить, завещать) будет практически невозможно.

Когда новый порядок может оказаться выгодным

Однако не для всех граждан новая методика ФНС грозит непременным увеличением налогового бремени. Дело в том, что, согласно российскому законодательству, физлица имеют право на льготу по налогу на имущество в отношении одного хозяйственного строения или сооружения до 50 квадратных метров, в том числе на садовом участке (статья 403 Налогового кодекса РФ). Возможно, при определённых условиях кому-то выгоднее, чтобы одно из имеющиеся у него хозстроений учитывалось как «жилой дом», ведь ставка по ним ниже, чем по прочим объектам. Например, это актуально для пенсионеров, предпенсионеров и прочих льготников, так как эти категории освобождаются от налогов по одному объекту, за исключением нежилых. Правда, стоит учитывать, что строение, признанное домом на садовом участке, может быть максимум в три этажа и не больше 20 метров в высоту. Кроме того, оно должно соответствовать градостроительным регламентам и правилам застройки (регламент СП 53.13330.2019), однако, как правило, недвижимость большинства льготников в эти требования укладывается с запасом.

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— Росреестр уже не раз анонсировал внедрение новых подходов для учёта недвижимости граждан. Теперь это ведомство запустило в работу новый ресурс — «Умный кадастр». По-видимому, именно для актуализации данных этого сервиса в текущем году такая массовая переоценка земли и проводится, — считает адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — А ФНС в связи с проведением указанного мероприятия сразу получила возможность сверить с Росреестром свои данные и повысить собираемость налогов, ведь именно эта задача обозначена для налоговиков Минфином как главная на 2022 год, вот они её и выполняют.

Также не стоит забывать, что в текущем году вступили в силу изменения, внесённые законом № 382-ФЗ в порядок налогообложения земельных участков. И теперь все территориальные органы исполнительной власти в РФ обязаны ежегодно представлять в ФНС сведения о выданных предписаниях по поводу устранения нарушений в связи с неиспользованием земель по целевому назначению. А налоговики на основании полученной информации имеют право прекратить налогообложение по льготной ставке (например, предусмотренной для участков под индивидуальное жилое строительство или под садоводство) и начать взимать плату по повышенной налоговой ставке. По мнению законодателя, такой режим позволит упорядочить использование земель в РФ.

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