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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: власти Италии просили бизнесменов отказаться от видеоконференции с Путиным

Правительство Италии попросило итальянские компании отказаться от видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным на фоне ситуации вокруг Украины, сообщают источники Bloomberg и La Repubblica.

Источник: Reuters

Господин Путин должен сегодня, 26 января, в онлайн-формате провести переговоры с делегацией предпринимателей Итало-российской торговой палаты.

По словам собеседника Bloomberg, власти Италии попросили не проводить встречу «из-за текущей международной обстановки». В итальянском правительстве заявили о «росте напряженности в связи с подготовкой к возможному вторжению» России на Украину.

Мероприятие было запланировано до эскалации ситуации с Украиной, пишет Politico. На встрече будут присутствовать представители 25 ведущих итальянских компаний. В их числе ENI, Enel, Unicredit, Pirelli, Barilla, писала La Repubblica.

Зарубежные СМИ с осени 2021 года сообщают о готовящемся «российском вторжении» на Украину. Страны Запада уже разрабатывают санкции на случай эскалации. В США сообщили, что новые ограничения затронут оборонку, космос, финансовый и технологический секторы. ЕС допустил ограничение для РФ конвертации валюты, экспорта и импорта. Германия попросила исключить из санкций энергетический сектор.

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