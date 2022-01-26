Песков ответил на призывы США заморозить «активы Путина»

Ранее лидер Соединенных Штатов Джо Байден не исключил введение ограничений против своего российского коллеги, также этот вопрос обсуждали в американском сенате.
«Это не болезненно, это деструктивно политически», — прокомментировал представитель Кремля.
На вопрос журналистов, по-прежнему ли президент России держит зарплату в банке «Россия», он ответил: «Безусловно».
Песков также отметил, что санкции бессмысленны для любого представителя высшего руководства России.
Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
В Кремле предположили, что «не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США» не запросили соответствующую информацию у экспертов по России.
В последние месяцы Запад активно обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину и в случае эскалации угрожает санкциями, в частности, против президента и членов правительства. В России отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают военных и технику в пределах своих территорий. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ.
Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов и оружие, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.
В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.