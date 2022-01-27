«Известия»: в Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в РФ

В документе отмечается, что действующие сегодня льготные ипотечные программы в России направлены, в первую очередь, на поддержку спроса в новостройках и не распространяются на вторичное жилье. В списке наиболее популярных — льготная ипотека на новостройки под 7%. Депутат считает, что в населенных пунктах, где нет нового жилья, россияне не могут пользоваться государственной поддержкой, что ставит граждан в неравные условия.
При этом программой «Сельская ипотека», которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тыс. человек, указал парламентарий в обращении к премьеру.
В связи с этим он предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье для населенных пунктов, где не ведется застройка.
Также парламентарий предлагает рассмотреть возможность распространения на этих территориях действия всех имеющихся адресных льготных программ на вторичное жилье. В частности, это семейная ипотека, программы для малоимущих, молодых специалистов, врачей и т. д. В письме также отмечается, что Якубовский предложил ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными.
В правительстве подтвердили, что получили данное обращение. Оно также было направлено в Минфин РФ и Минстрой для последующей проработки. Минфин пока не получил письмо, сообщили изданию в ведомстве.
В Минстрое заявили, что инициатива депутата требует детальной проработки, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасности, качества, комфорта проживания. При поступлении инициативы на рассмотрение Минстрой представит свою позицию в установленном порядке, пояснили в ведомстве.