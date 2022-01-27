Президент Молдавии назвала условие для покупки газа у другого поставщика

«Мы выполняем свои обязанности по оплате газа, пусть это и дается с трудом, правительство помогает решить проблемы “Молдовагаза”, чтобы мы не остались без газа. Если бы ситуация на рынке была лучше, мы могли бы купить газ у другого поставщика. Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы “Молдовагаз” не контролировалась “Газпромом”, — заявила Санду в эфире телеканала TV8.
Компания «Молдовагаз» была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО «Газпром» владеет в ней 50% акций.
«Газпром» и «Молдовагаз» 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. «Газпром» заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе «Молдовагаз» вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа «Газпрому», поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров, парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.