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04:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о повышении цен на соки и газировки

Сразу несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале. Об этом пишут «Известия».

Источник: РИА "Новости"

В одной из торговых сетей рассказали изданию, что получили письма, в которых производители уведомили ретейлера о повышении цен. При этом подорожание соков и газированных напитков ожидается в вилке от 4 до 20 процентов в зависимости от бренда. Однако сеть пока не приняла новые условия.

Источник в отрасли рассказал, что подорожание связано с увеличением затрат на логистику, упаковку и импортное сырье, а также из-за введения маркировки продукции. В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод согласились с этим утверждением.

В Минэкономразвития указали, что одним из основных компонентов сладких газированных напитков является сахар, а его стоимость за прошедший год на мировых рынках увеличилась на 37,5 процента. При этом за год до этого подорожание составило всего 1,2 процента.

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