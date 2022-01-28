Доля россиян с пятью и более микрозаймами достигла пика за два года

В 2021 году прослойка россиян с многочисленными займами оказалась самым быстрорастущим клиентским сегментом микрофинансовых организаций (МФО), следует из опубликованного обзора бюро кредитных историй «Эквифакс». По данным БКИ, доля клиентов, которые одновременно платили по пяти и более ссудам, за год увеличилась с 12,3 до 13,8% — максимального уровня с 2019 года.
Это произошло за счет перераспределения заемщиков из других групп — доли клиентов, имеющих один, два, три или четыре активных микрозайма, упали.
В целом 52,6% клиентов МФО в прошлом году должны были погашать только одну ссуду, а на заемщиков с тремя и более займами пришлась почти треть (31,4%) заключенных договоров. «Эквифакс» не комментирует показатели рынка МФО, сказал РБК представитель бюро.
Как россияне брали микрозаймы
По данным Банка России, на 1 октября 2021 года задолженность населения перед МФО составляла 241 млрд руб., в годовом выражении портфель микрофинансовых компаний увеличился на 28,2%. На отчетную дату в России действовало 15,8 млн договоров микрозайма. За год их количество увеличилось на 34%, но статистика регулятора не учитывает возможность двойного счета, когда одно и то же лицо может быть клиентом нескольких МФО. Но ЦБ фиксировал, что численность заемщиков МФО в России росла быстрее, чем банковских. По его оценкам, на основе данных крупных БКИ в период с 1 апреля по 1 июля 2021 года клиентская база микрофинансистов выросла на 1 млн человек, до 6,7 млн.
В течение года доля ссуд, которые обслуживались повторными клиентами МФО, подскочила с 16 до 22%. Это может говорить как об увеличении спроса на заимствования, так и о повышении уровня закредитованности этой группы граждан, указывал регулятор.
Насколько закредитованы клиенты МФО
«Анализ банкротных дел и обращений, поступающих к нам, показывает, что за последние два года кратно увеличилось количество должников, имеющих два-три безнадежных кредита и 20−30 невозвратных займов в МФО», — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, среди таких заемщиков много тех, кто обращался за ссудами после отказов в кредитах или пытался обслуживать банковский долг с помощью новых займов.
«На наш взгляд, прирост портфеля микрозаймов обеспечивают именно клиенты с большим количеством займов, которые не вполне понимают, что, несмотря на доступность, стоимость и обслуживание этих продуктов значительно выше, а значит, они более рискованные, чем банковские кредиты», — подчеркивает Лазарева. Легкость прохождения такими клиентами кредитного скоринга МФО она объясняет тем, что микрофинансовые компании могут выдавать часть займов без учета показателя долговой нагрузки (ПДН) — основного индикатора закредитованности.
«Население с небольшими доходами, очевидно, не богатеет, получаемых доходов не хватает на удовлетворение текущих потребностей, поэтому приходится брать все новые кредиты и займы, частично для погашения действующих», — отмечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Она напоминает, что, по данным ЦБ, 45,6% задолженности россиян по займам приходится на граждан с ПДН больше 80%, то есть тех, кто отдает на погашение ссуд свыше 80% своего ежемесячного дохода. Еще на 42,7% портфеля МФО не распространялись требования по расчету ПДН — это займы на сумму меньше 10 тыс. руб.
ЦБ пристально следит за соблюдением ПДН — маловероятно, что доля заемщиков с большим количеством договоров означает избыточную закредитованность, считает директор саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Елена Стратьева.
Рост портфеля МФО в прошлом году лишь отчасти объяснялся появлением новой прослойки клиентов, значительную роль сыграло увеличение средней суммы займа, указывает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он, однако, соглашается, что среди клиентов МФО выше доля тех, кто берет сразу несколько ссуд. «Среди МФК, рейтингуемых “Эксперт РА”, более 70% объема выдаваемых микрозаймов приходится на клиентов, уже получавших ранее микрозаймы в данной компании», — оценивает Уклеин.
Какие клиенты берут сразу по несколько займов: версия МФО
- Клиенты с пятью и более займами — не характерная для крупных МФО категория заемщиков, утверждает генеральный директор IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко. По ее словам, это всегда проверенные повторные заемщики, иначе бы они не проходили кредитный скоринг МФО. «Во многом пул данных клиентов формируется из отказного банковского трафика, это люди с серыми доходами, которые в состоянии обслуживать взятые на себя обязательства, большинство из них отличаются дисциплинированностью и редко выходят на просрочку», — замечает Хорошко.
- «В целом показатель количества открытых займов не говорит о высокой долговой нагрузке заемщика и не является стоп-фактором при решении о выдаче», — подчеркивает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Он отмечает, что сразу несколько займов могут брать банковские клиенты, «чтобы закрыть краткосрочные нужды».
- Несколько открытых займов могут быть у заемщиков — клиентов разных торговых марок микрофинансовой группы, поясняет председатель совета директоров группы Finbridge (бренды «Деньги сразу», Oneclickmoney, «Лемон. Онлайн») Леонид Корнилов. В Finbridge, по его словам, доля таких заемщиков высока, но в 2021 году снижалась (до 5,25%). «Многие наши клиенты берут займы для пополнения оборотных средств, среди них много небольших предпринимателей, например поставщиков маркетплейсов, которые постоянно нуждаются в пополнении оборотного капитала», — перечисляет Корнилов.
Как ЦБ хочет ограничить активность МФО
В конце прошлого года Банк России анонсировал сразу несколько ограничительных мер для микрофинансовых компаний.
- ЦБ одобрил идею депутатов Госдумы еще больше снизить предельную ставку по займам — с 1 до 0,8% в день, а также величину переплаты по ссудам от МФО. Поправки уже внесены в парламент.
- Банк России сообщил, что рассматривает возможность повышения коэффициентов риска по займам с повышенным ПДН, а также по ссудам на сумму до 10 тыс. руб.
- Наконец, ЦБ готовится с 1 июля ввести для МФО новые макропруденциальные лимиты — прямые ограничения на оформление займов с ПДН выше 80%. Долю таких ссуд в общем объеме выдач предлагается ограничить 35%.
Макропруденциальных лимитов может быть недостаточно для решения проблемы закредитованности населения, считает Стратьева. По ее словам, необходимо дополнительно вводить ответственность для потребителей, которые предоставляют кредиторам недостоверные сведения о доходах.
Введение макропруденциальных лимитов приведет к миграции наиболее уязвимых заемщиков, полагает Богомолова: «Люди сначала будут обращаться в те МФО, в которых доля потребкредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% еще не превышает 35% от необеспеченных кредитов, а затем в ломбарды, кредитные потребительские кооперативы и к частным кредиторам».
«Мы ожидаем, что лимиты не будут носить запретительный характер», — говорит Уклеин. Он считает, что эти меры опосредованно замедлят рост рынка микрокредитования уже во второй половине 2022 года. Аналитик оценивает, что макропруденциальные лимиты, а также ограничения предельной ставки и суммы долга затронут порядка 10−15% объема выдач МФО.
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