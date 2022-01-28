12:37 (мск), источник: Газета.Ру
Белстат: картофель в Белоруссии за год подорожал на 66%
За 2021 год картофель в Белоруссии — один из основных экспортных продовольственных товаров страны — подорожал на 66%. Об этом свидетельствуют данные Белстата.
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В российском Картофельном союзе основной причиной подорожания белорусской картошки называют неурожай, за которым стояла засуха, сменившаяся проливными дождями в прошлом году. Стоимость корнеплода резко выросла, несмотря на решение Совета министров, которое не позволяет поднимать ценники выше определенных значений.
После этого белорусские СМИ обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
В результате власти республики с 26 января ввели предельно допустимые цены на картофель. «Предельная максимальная розничная цена на картофель (с учетом НДС) в январе не должна превышать 1,38 белорусских рублей, в феврале-марте — 1,4 бел. руб., в апреле — 1,41 бел. руб., а в мае — 1,43 бел. руб. за 1 кг», — говорится в решении правительства.
В переводе на российскую валюту розничные цены на картошку в Белоруссии должны колебаться в пределах 45 рублей за килограмм. Под регулирование попали и другие овощи: морковь, капуста, лук, свекла, а также яблоки.
Впрочем, в ряде СМИ появились сообщения, что уже сейчас цены в магазинах на картофель выше заявленных предельных — 1,65−1,75 рубля за килограмм. Стоимость килограмма популярного сорта «Янеж» достигает 2,5 белорусских рублей (около 75 российских).
Ситуация с главным национальным продуктом Белоруссии вызывала опасения еще осенью прошлого года — тогда на фоне уборочной кампании Минск начал импортировать картофель, несмотря на заверения Минсельхозпрода, что урожая хватит для удовлетворения внутреннего спроса.