Минтруд предложил перечислять страховые выплаты единым платежом

«Минтруд России предложил выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В пресс-службе напомнили, что сейчас по общему правилу работодатели платят 22% с заработной платы работника в Пенсионный фонд в пределах облагаемой базы и 10% — с заработка, превышающего облагаемую базу, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования с общего дохода работника и 2,9% — в Фонд социального страхования с заработка в пределах облагаемой базы.
В Пенсионный фонд взносы поступают со всех работающих по найму граждан (занятые по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера), в Фонд социального страхования взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам, пояснили в пресс-службе.
«Предлагается: установить единый круг застрахованных лиц, то есть распространить обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам граждан; установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием», — говорится в сообщении.