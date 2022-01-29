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14:37 (мск), источник: Коммерсантъ

48% россиян за три месяца стали больше экономить

Почти половина россиян за последние три месяца сократили свои расходы. При этом менее трети респондентов ответили, что увеличили свои траты, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Источник: Reuters

Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди 5 тыс. россиян из 85 регионов страны.

Результаты исследования:

  • 48% — стали больше экономить;
  • 20% — увеличили свои траты;
  • 24% — не изменилось финансовое положение;
  • 8% — затруднились с ответом.

Согласно опросу, 31% россиян ответили, что их устраивает текущее финансовое положение, остальные 69% граждан сообщили, что им не хватает ежемесячной зарплаты для нормальной жизни. Еще 51% респондентов признались, что под конец месяца им в среднем не хватает 5 тыс. руб. для покрытия основных трат.

Также 24% россиян рассказали, что ежемесячно им не хватает 10−15 тыс. руб., а 18% ответили, что им не хватает 20−25 тыс. руб. Только 7% ответили, что им не хватает более 30 тыс. руб.

По данным социологов, для решения проблемы с нехваткой денег россияне не только экономят, но и прибегают к другим способам. Так, почти каждый четвертый респондент сообщил, что подрабатывает или работает сверхурочно, еще 15% берут кредиты, 9% берут деньги в долг у близких и знакомых, а 4% инвестируют.

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