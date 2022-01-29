48% россиян за три месяца стали больше экономить

Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди 5 тыс. россиян из 85 регионов страны.
Согласно опросу, 31% россиян ответили, что их устраивает текущее финансовое положение, остальные 69% граждан сообщили, что им не хватает ежемесячной зарплаты для нормальной жизни. Еще 51% респондентов признались, что под конец месяца им в среднем не хватает 5 тыс. руб. для покрытия основных трат.
Также 24% россиян рассказали, что ежемесячно им не хватает 10−15 тыс. руб., а 18% ответили, что им не хватает 20−25 тыс. руб. Только 7% ответили, что им не хватает более 30 тыс. руб.
По данным социологов, для решения проблемы с нехваткой денег россияне не только экономят, но и прибегают к другим способам. Так, почти каждый четвертый респондент сообщил, что подрабатывает или работает сверхурочно, еще 15% берут кредиты, 9% берут деньги в долг у близких и знакомых, а 4% инвестируют.