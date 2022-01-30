Аналитики заявили о последствиях для мировой экономики из-за санкций США

Возможные санкции США против России, которые Вашингтон пригрозил ввести в случае агрессии Москвы против Киева, могут привести к высокой инфляции, краху российского фондового рынка и другим формам «финансовой паники», считают опрошенные The New York Times аналитики.
Однако ограничения приведут и к последствиям для других государств, уверены эксперты. Они допускают, что «быстрый и суровый» ответ, который пообещали американские власти, может стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских, и поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.
Санкции, которые ограничат возможности экспорта российских нефти и газа, станут мощным оружием против российской экономики и, возможно, наиболее эффективным экономическим «сдерживающим фактором» против вторжения на Украину, но они также «причинят боль» Европе и Соединенным Штатам, полагают эксперты. Некоторые аналитики в беседе с NYT допустили, что Россия может ответить на санкции прекращением поставок природного газа в Европу или кибератаками на американскую и европейскую инфраструктуру.
В том, что Россия примет ответные меры, в том числе посредством хакерских атак против американских финансовых учреждений, уверен бывший сотрудник Госдепартамента США, аналитик Rand Corporation Сэмюэл Чарап. «Мы нападаем на их крупные банки, они, скорее всего, нападут на наши», — заявил он. Москва отрицает обвинения в кибератаках.
По словам Марии Снеговой, сотрудницы Университета Джорджа Вашингтона, жесткие меры против России приведут к изменению цен на нефть и газ, что в свою очередь скажется на инфляции. «Инфляция в США сдерживает действия администрации», — заявила она, добавив, что ее показатели за последние годы достигли «беспрецедентного» уровня.
Говоря о последствиях для самой России, бывший специалист по санкциям в Госдепартаменте Эдвард Фишман заявил, что ограничения против крупных российских банков скажутся на всей экономике страны и повлияют на жизнь россиян. Опрошенные NYT эксперты предупреждают, что меры приведут к разным последствиям: от роста цен на продукты питания и одежду до негативного влияния на пенсионные выплаты и сбережения из-за обвала рубля или российских рынков. «Это было бы катастрофой, кошмаром для отечественного финансового рынка», — заявил бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко.
Как пишет NYT, в настоящий момент власти США не рассматривают введение в отношении России санкций на экспорт нефти и газа. Однако сотрудники Совета национальной безопасности обсуждают с Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America и другими, как возможные санкции против российских банков скажутся на стабильности глобальной финансовой системы. Европейский центральный банк также предупредил банки ЕС о рисках и запросил у них сведения о том, как они отреагируют на антироссийские санкции, сообщила ранее на этой неделе Financial Times.
О том, что Белый дом пока не решил вводить ограничения против экспорта российских нефти и газа, также написала The Wall Street Journal. По ее данным, отключение России от системы межбанковского обмена информации SWIFT также не рассматривается. Оно предусматривалось в самых жестких вариантах санкций, которые угрожал ввести Вашингтон, в частности, мера была прописана в законопроекте демократов, который обнародовал сенат. Новый пакет санкций, как пишет WSJ, может затронуть крупнейшие российские госбанки, «такие как ВТБ», также он предусматривает запрет на сделки со всеми новыми выпусками российского госдолга и экспортные ограничения в ключевых секторах экономики, например в микроэлектронике.
По данным Reuters, представители американского крупного бизнеса, работающие в России (в том числе Chevron и General Electric) обратились в администрацию президента и конгресс с просьбой как минимум дать отсрочку для исполнения контрактов после введения санкций.
Россия заявляет, что не имеет агрессивных планов по отношению к Украине. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что жесткие санкции против страны приведут к разрыву отношений Москвы со странами Запада, что не входит в интересы сторон.
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