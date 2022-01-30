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13:26 (мск), источник: Коммерсантъ

На Украине впервые в истории заработали одновременно все 15 блоков АЭС

Компания «Энергоатом» впервые в истории Украины запустила в работу одновременно все 15 блоков атомной электростанции (АЭС). С декабря 2021 года компания работала 14 энергоблоками Ровенской АЭС из 15.

Источник: РИА "Новости"

«Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП “НАЭК “Энергоатом”” работает всеми 15 энергоблоками одновременно!» — сообщает «Энергоатом».

«Сегодня, 30 января 2022 года, в 5:45 (6:45 мск) 4-й энергоблок Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», — сообщает компания.

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«Энергоатом» отмечает, что оборудование энергоблоков работает в заданном режиме, замечаний нет. С декабря 2021 года компания работала 14 энергоблоками из 15, обеспечивая стабильное прохождение осенне-зимнего периода.

В конце ноября 2021 года на Украину прибыло первое законтрактованное судно с углем из США. Объем поставки составил 60,5 тыс. т. Украина осенью 2019 года начала импортировать электроэнергию из России после четырех лет перерыва. В апреле 2020 года импорт прекратился из-за пандемии. В начале 2021 года Украина возобновила импорт, в мае вновь его прекратила.

С 1 ноября Украина планировала импортировать российскую электроэнергию. Однако в конце октября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия с 1 ноября остановит поставки энергетического угля на Украину.

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