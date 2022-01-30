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17:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Баффетт единственный из топ-10 богатых людей мира не потерял деньги в январе

По подсчетам Bloomberg Billionaire Index, из всей десятки самых богатых людей мира единственным, кто не потерял деньги с начала 2022 года, стал Уоррен Баффетт. Состояние 91-летнего инвестора с 1 по 30 января увеличилось на $4,46 млрд — до $113 млрд, это седьмое место в топ-10.

Источник: AP 2021

Лидер индекса Bloomberg Илон Маск с начала января потерял $50 млрд, его состояние сократилось до $220 млрд.

Основатель и совладелец Amazon Джефф Безос, находящийся на втором месте ($169 млрд), потерял $23 млрд, на третьем месте — глава люксового холдинга LVMH Бернар Арно ($162 млрд): он потерял с начала года $16 млрд.

Потери самых богатых людей аналитики объясняют январской коррекцией мировых фондовых рынков, что, в частности, вылилось и в снижение котировок высокотехнологичного сектора, акции которого последние два года росли. Однако благодаря высокому уровню диверсификации вложений Уоррена Баффетта ему удалось преодолеть общий негативный тренд и заработать на падающем рынке, что ему неоднократно удавалось делать и ранее.

В числе самых известных афоризмов господина Баффетта, в частности, есть: «Говорим ли мы о носках или акциях, мне нравится покупать качественные товары, когда на них падает цена».

Евгений Хвостик

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