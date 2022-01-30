Глава регулятора ФРГ призвал не ждать быстрой сертификации Nord Stream 2

Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн исключил принятие решения по сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» до июня, несмотря на создание дочерней компании, сообщил он газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, сведения о компании занесены в торговый реестр ФРГ, однако «дальнейших шагов не предпринято».
Рассмотреть заявку в первом полугодии «вряд ли удастся», заметил Хоманн.
Nord Stream 2 AG выполнила требование регулятора: компания должна была учредить «дочку», которая будет управлять немецким участком трубопровода. Этого требует Газовая директива ЕС, согласно которой компания — поставщик газа и оператор газопровода должны быть разделены. 26 января Nord Stream 2 AG объявила о создании дочерней фирмы для немецкого участка «Северного потока — 2». Это Gas for Europe GmbH, она расположена в немецком Шверине.
Nord Stream 2 AG подала заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ для сертификации в качестве независимого оператора в прошлом году. В ноябре регулятор приостановил процедуру, чтобы привести «Северный поток — 2» в соответствие с требованиями законов.
О том, что решения по сертификации в первой половине 2022 года не ожидается, регулятор говорил еще в декабре прошлого года. Как заявляла глава немецкого МИДа Анналена Бербок, процедура была приостановлена, поскольку «Северный поток — 2» не отвечает требованиям европейского законодательства.
Москва призывала Германию и Евросоюз не затягивать и не политизировать сертификацию оператора. Сейчас «Северный поток — 2» находится под угрозой санкций США из-за возможного вторжения России на Украину, о котором заявляет Запад. Ограничения в случае агрессии не исключают и в Германии.