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18:10 (мск), источник: РБК

Глава регулятора ФРГ призвал не ждать быстрой сертификации Nord Stream 2

Nord Stream 2 AG выполнила требование регулятора и создала «дочку». Несмотря на это, в ФРГ считают, что рассмотреть заявку на сертификацию в первом полугодии «вряд ли удастся», так как никаких дальнейших шагов не сделано.

Источник: Reuters

Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн исключил принятие решения по сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» до июня, несмотря на создание дочерней компании, сообщил он газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, сведения о компании занесены в торговый реестр ФРГ, однако «дальнейших шагов не предпринято».

Рассмотреть заявку в первом полугодии «вряд ли удастся», заметил Хоманн.

Nord Stream 2 AG выполнила требование регулятора: компания должна была учредить «дочку», которая будет управлять немецким участком трубопровода. Этого требует Газовая директива ЕС, согласно которой компания — поставщик газа и оператор газопровода должны быть разделены. 26 января Nord Stream 2 AG объявила о создании дочерней фирмы для немецкого участка «Северного потока — 2». Это Gas for Europe GmbH, она расположена в немецком Шверине.

Nord Stream 2 AG подала заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ для сертификации в качестве независимого оператора в прошлом году. В ноябре регулятор приостановил процедуру, чтобы привести «Северный поток — 2» в соответствие с требованиями законов.

О том, что решения по сертификации в первой половине 2022 года не ожидается, регулятор говорил еще в декабре прошлого года. Как заявляла глава немецкого МИДа Анналена Бербок, процедура была приостановлена, поскольку «Северный поток — 2» не отвечает требованиям европейского законодательства.

Москва призывала Германию и Евросоюз не затягивать и не политизировать сертификацию оператора. Сейчас «Северный поток — 2» находится под угрозой санкций США из-за возможного вторжения России на Украину, о котором заявляет Запад. Ограничения в случае агрессии не исключают и в Германии.

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